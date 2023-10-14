Но там всё непонятно по срокам.

Информированный источник сообщил «РИА Новости», что сейчас в России рассматривается вопрос замены парка самолётов Ан-26 и Ан-72 новым лёгким транспортным самолётом Ил-212 с турбореактивными двигателями.

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Эксперты называют Ил-212 развитием идей проекта Ил-112В, работы над которым, впрочем, остановились после крушения в Кубинке в 2021 году из-за проблем с двигателем ТВ7-117СТ. Грядущий Ил-212 должен позаимствовать у Ил-112В бортовое оборудование, авионику и фюзеляж, но двигатели предполагается устанавливать другие. Вместо турбовинтовых ТВ7-117СТ должны быть установлены турбореактивные ПД-8 от пассажирского «Суперджета-100».

О сроках внедрения Ил-212 говорить пока рано. Чуть ранее стало известно, что срок сдачи первых региональных самолётов Ил-114-300, который является вариантом Ил-112В, перенесли на 2026 год.

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«Проект Ил-112В будет существенно переработан и получит новую маркировку — Ил-212. У самолёта от предшественника по максимуму сохранится бортовое оборудование и авионика, а также в общем и целом фюзеляж. В то же время он получит турбореактивные двигатели ПД-8 вместо турбовинтовых ТВ-117С. Соответственно, будут переработаны крыло самолета и шасси, установлены новые топливная и гидросистема», — считает собеседник «РИА Новости».