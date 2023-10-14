А, да? Может, стоило всё-таки по профессии работать?

Любой вооружённый конфликт — это всегда вина обоих его участников. Причины могут быть самые разные: одни могут изображать независимых, при этом по факту будучи полностью зависимыми, другие могут пальцем о палец не ударять, чтобы решить проблему «мягкой силой», и таких примеров масса. Не исключение, конечно же, и обострившийся в прошлую субботу конфликт между Израилем и контролирующим сектор Газа радикальным движением ХАМАС. Израиль виноват в том, что решал проблему Палестины и аффилированных с ней вооружённых группировок исключительно силовым способом, отрицая дипломатию как науку в принципе; ХАМАС виноват в том, что прибегает к террористическим методам, за которые сейчас и расплачивается.

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Впрочем, в Еврокомиссии по причине беспричинно раздутого самомнения в происходящих сейчас событиях в зоне израиле-палестинского конфликта винят исключительно ХАМАС. В частности, таким «мнением» поделилась глава данного органа Евросоюза Урсула фон дер Ляйен.

Необходимо отметить, что госпожа фон дер Ляйен регулярно отличается оторванными от реальности, а порой и полностью сказочными заявлениями. Те самые мифы про использование Россией микрочипов из стиральных машин в ракетах — это продукт её сознания. И вот с такими людьми кто-то предлагает России вести какой-то диалог.

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Что же до конфликта между Израилем и ХАМАС, то его исход давно предрешён, если только, конечно, не будет выработано удовлетворяющее обе стороны соглашение, либо если на стороне движения активно не выступят другие группировки или не вступятся регулярные армии арабских государств. Хоть Израиль и перегибает палку с «ответными мерами» против сектора Газа, но пока что рвения вступить в этот конфликт среди соседей Земли Обетованной не наблюдается.