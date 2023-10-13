Простите, но это действительно ожидаемый итог.

Один из ведущих производителей электроники в России ООО «ИЭК ХОЛДИНГ» (также известное как IEK GROUP) объявил о выкупе российских активов французской компании Legrand Group. Предмет сделки — три производственных площадки и более 20 представительств компании в российских городах. Сумму сделки партнёры разглашать не стали.

реклама

Напомним, Legrand является производителем электротехнической продукции. Компания также разрабатывает решения для электрических и информационных сетей — по сути, устройства для «умных домов». Это могут быть системы управления светом, системы автоматизации для электробытовых приборов и контроля доступа в помещение.

IEK GROUP намерена вложить в развитие производства на бывших предприятиях Legrand свыше 1 миллиарда рублей в течение следующих трёх лет. Перед оформлением покупки была сформирована правительственная комиссия, которая сделку одобрила. Она же установила для приобретённых производственных площадок ключевые показатели развития вплоть до 2025 года.

Инвестор, выкупивший российские активы французской компании Legrand Group, должен будет получить к 2025 году около 8,5 миллиардов рублей суммарной выручки.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Об уходе французской компании Legrand с российского рынка было объявлено 25 января 2023 года. «В свете меняющейся ситуации, в частности, растущих операционных трудностей и неопределенности, Legrand решила уйти из России и рассматривает различные варианты, чтобы обеспечить передачу своего бизнеса на наилучших условиях», — говорилось в сообщении на сайте компании.