Якобы из гуманитарных соображений.

В странах коллективного Запада радикальное движение ХАМАС признано террористическим, поэтому когда в прошлую субботу между ним и Израилем началось очередное обострение конфликта, да такое, какого 50 лет не было, на мессенджер Telegram стали оказывать давление с целью удаления из него канала ХАМАС. Поскольку Telegram не находится в юрисдикции ни одной из стран коллективного Запада, то и их запросы управляющей мессенджером компании не сильно-то интересны. И вот, сегодня основатель Telegram Павел Дуров объяснил, почему канал ХАМАС не удаляется из системы.

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Как отметил Дуров, на этой неделе ХАМАС использовал Telegram, чтобы предупредить гражданских лиц в Ашкелоне о необходимости эвакуации перед началом ракетного удара.

«Помогло ли бы закрытие их канала спасти жизни или же подвергло бы опасности больше жизней?», — задал риторический вопрос Дуров тем, кто педалируют за удаление канала ХАМАС из Telegram.

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Как дополнительно отметил Дуров, в Telegram люди получают только ту информацию, на которую собственноручно подписались: сервис не использует алгоритмы и не демонстрирует «шокирующий контент» ничего не подозревающим пользователям. Так что использование Telegram-каналов для «значительного усиления пропаганды» маловероятно, заключил создатель мессенджера.