И ещё всем клиентам вернут удержанные в качестве комиссии деньги.

Несмотря на то, что платёжные системы Visa и Mastercard в 2022 году ушли из России, но после первого вала санкций в 2014 году российское правительство обязало их проводить операции через российские расчётные центры, благодаря чему, собственно, ранее выданные карты данных платёжных систем продолжают функционировать внутри России. И вот, на днях стало известно, что популярный маркетплейс Wildberries ввёл комиссию за оплату товаров банковскими картами систем Visa и Mastercard, объяснив это якобы некими издержками со стороны обслуживающего компанию банка.

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Почему проблемы Wildberries должны быть проблемами покупателей, понятно, очевидно, только руководству маркетплейса, поэтому вчера по его душу пришла Генеральная прокуратура. В результате разбирательства, которое в Wildberries назвали «совещанием», было принято решение об отмене комиссии за использование карт Visa и Mastercard. Кроме того, все удержанные в рамках этой комиссии деньги будут возвращены клиентам маркетплейса.

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Необходимо понимать, что в будущем «проблема» Visa и Mastercard разрешится сама собой: новые карты этих платёжных систем в России больше не выдают, сроки действия старых, даже при учёте их продления банками, заканчиваются. Почему в Wildberries не захотели немножко потерпеть, сейчас уже вопрос неактуальный.