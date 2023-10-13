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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава МИД Венгрии выступил категорически против поставок оружия на Украину
Ни к чему, кроме ненужных смертей и затягивания конфликта они не приводят.

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Несмотря на то, что Венгрия входит в Евросоюз и НАТО, а, значит, делегировала этому наднациональному объединению значительную часть своего государственного и политического суверенитета, у элит и политического класса в Будапеште всё же хватает воли и стержня на то, чтобы называть вещи своими именами. В частности, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто высказался против поставок оружия на Украину.

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Как справедливо отметил Сийярто, поставки оружия в зону украинского конфликта лишь затягивают его и приводят к гибели большего числа людей. В связи с этим Венгрия, добавил Сийярто, и сама не поставляет Киеву оружие, и призывает своих «западных союзников» поступать также, ведь если поставки оружия прекратятся, то наступит мир.

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Необходимо отметить, что сейчас в Европе стремительно теряют популярность политики и политические партии, призывающие сорвать с себя последнюю рубашку и отправить её на Украину. Положение дел в ЕС, собственноручно уничтожившего свою конкурентоспособность и отрезавшего себя от российского рынка, не способствует популярности украинского «кейса», и всё больше граждан европейских стран отдают свои голоса оппозиционным партиям, призывающим наконец-то забыть про Киев и начать думать о себе. И недавняя победа на выборах в Словакии евроскептика Роберта Фицо вкупе с разгромом партии Олафа Шольца в Германии на выборах — ярчайшие тому свидетельства. Всё только начинается.

#россия #украина #боевые действия #нато #евросоюз #венгрия
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