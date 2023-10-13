По-другому уже никак.

Несмотря на то, что дроны-камикадзе «Ланцет» уже не так часто появляются в новостных сводках, но в реальности уровень насыщения ими войск на передовой только увеличивается. Поэтому на счету этих «крестообразных» беспилотников всё более и более «жирные» цели: реактивные системы залпового огня и даже находящиеся на стоянке на аэродроме самолёты. Сегодня цель чуть поскромнее — РСЗО RM70 чешхословацкого производства, представляющая собой разновидность «Града» — но, тем не менее, важная.

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Как можно заметить по кадрам, разведчики расчётов «Ланцета» выявили RM70, «сопроводили» её до занятия укрытия в лесополосе, после чего отправили дрон-камикадзе на её уничтожение. Результат — прямое попадание, возгорание машины и, по всей видимости, если не полное уничтожение, то как минимум серьёзнейшее поражение пусковой установки. Как следствие, военная техника выведена из строя.

Следует отметить, что сейчас «Ланцет» в основном применяется по крупным и дальним целям. Для поражения лёгких целей, а также бронетехники в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения активно применяются FPV-дроны, снаряжённые либо подствольно-гранатомётными выстрелами (ВОГами), либо привязанными к ним снарядами от тех же РПГ-7.