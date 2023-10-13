Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Дрон-камикадзе «Ланцет» прямым попаданием сжёг РСЗО RM70 ВСУ
По-другому уже никак.

реклама

Несмотря на то, что дроны-камикадзе «Ланцет» уже не так часто появляются в новостных сводках, но в реальности уровень насыщения ими войск на передовой только увеличивается. Поэтому на счету этих «крестообразных» беспилотников всё более и более «жирные» цели: реактивные системы залпового огня и даже находящиеся на стоянке на аэродроме самолёты. Сегодня цель чуть поскромнее — РСЗО RM70 чешхословацкого производства, представляющая собой разновидность «Града» — но, тем не менее, важная.

реклама

Как можно заметить по кадрам, разведчики расчётов «Ланцета» выявили RM70, «сопроводили» её до занятия укрытия в лесополосе, после чего отправили дрон-камикадзе на её уничтожение. Результат — прямое попадание, возгорание машины и, по всей видимости, если не полное уничтожение, то как минимум серьёзнейшее поражение пусковой установки. Как следствие, военная техника выведена из строя.

Следует отметить, что сейчас «Ланцет» в основном применяется по крупным и дальним целям. Для поражения лёгких целей, а также бронетехники в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения активно применяются FPV-дроны, снаряжённые либо подствольно-гранатомётными выстрелами (ВОГами), либо привязанными к ним снарядами от тех же РПГ-7.

рекомендации
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

#россия #украина #боевые действия #"ланцет"
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Глава МИД Венгрии выступил категорически против поставок оружия на Украину
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Россия отправила истребитель МиГ-31 на околоземную орбиту для перехвата самолетов
22
GeForce Experience - так ли он нужен обычному пользователю, выясняем
50
Обзор умного лотка для домашних животных PAWBBY Self-Cleaning Cat Litter Box
19
Military Watch: российский истребитель Су-57 обладает уникальным ракетным арсеналом
32
Почему AppImage это очередной костыль, но не решение проблемы Linux
28
ХАМАС показал в действии применяющиеся для ударов по Израилю беспилотники Zouari
3
Почему Samsung и SK Hynix отказались "воевать" за чипы
+
Тест и обзор кулера PentaWave Z06D
9
События последних дней показали, что движением ХАМАС управлять невозможно — Западные эксперты
7
18.10.2023 - последний срок закрытия сделки между Microsoft и Activision Blizzard
10

Сейчас обсуждают

Shatun29
21:19
И зачем мне эта информация, киев мне интересен как место где 404 капитуляцию подписывать будет. Не будет судов, так по мелочи чтобы перед победителями прогнуться устроят пару показух да и всё, киевско...
Для бюджета нам нужен курс доллара чуть-чуть пониже – Путин
Truth Seeker
21:19
Этот умственный отсталый к любому вопросу Украину приплетает
Для бюджета нам нужен курс доллара чуть-чуть пониже – Путин
Иванов Дмитрий
21:18
У самого R5 , советую снять хотя бы часть корзин спереди ( 2 из 3 х ) Я снял все три , а HDD вставил в карман Samsung D3 Station . Улучшилась продуваемость и внешний вид .
Мои впечатления от сборки с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090 спустя 8 месяцев
glavhyilo
21:14
киев уже умер просто,если ты ещё не в курсе?А дальше там будут суды весёлые.Там зрелище в киеве просто на носу щас.А как известно народ хочет хлеба и зрелищь.
Для бюджета нам нужен курс доллара чуть-чуть пониже – Путин
Spambomber23
21:14
Скакел, поскачи кабанчиком, тебя и попустит... к вашему бандере на свиданку.
В сербской прессе удивились желанию Зеленского создать армию из тяжелобольных людей
glavhyilo
21:12
ну ты видел как валютной выручкой поигрались,сразу 3-4 рубль укрепили.
Для бюджета нам нужен курс доллара чуть-чуть пониже – Путин
Shatun29
21:12
Вот после подобных постов ципсошники ликую, настолько превратить в неадекватов пользователей в России это их успех. С какого киев приплёл, какая связь вообще хрен его знает.
Для бюджета нам нужен курс доллара чуть-чуть пониже – Путин
Показывал 3_14sUn
21:12
Вижу, вниманием местных пятнадцатирублевых я завладел. Слышь, бобик, покажи новый трюк! Обзывание хохлами - прошлый век.
В сербской прессе удивились желанию Зеленского создать армию из тяжелобольных людей
Показывал 3_14sUn
21:09
Сказать-то че хотел, болезный? Поспеши, у вас там в дурке как раз сейчас уколы вечерние.
В сербской прессе удивились желанию Зеленского создать армию из тяжелобольных людей
Za9c
21:08
Хозяин барин, слово дал - слово взял
Для бюджета нам нужен курс доллара чуть-чуть пониже – Путин
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем