Израильский пример почему-то не возымел действия на польские власти.

Как говорится, если у вас мания преследования, это ещё не значит, что за вами никто не следит. Вот и одержимость Польши безопасностью в отношении границ с Россией (Калининградская область) вовсе не означает, что причин для беспокойства, в представлении официальной Варшавы, нет. Как бы то ни было, сегодня в Польше сообщили о введении в эксплуатации двухсоткиломитрового барьера с электронной системы охраны границы.

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Как отметил президент Польши Анджей Дуда, барьер состоит примерно из двух тысяч столбов, на которых размещены три тысячи видеокамер и тепловизоров, способных функционировать при любой погоде, и тем самым позволяя следить за границей в режиме реального времени.

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Зачем Польша возводила данный барьер, за исключением, конечно, освоения бюджетных денег, вопрос риторический. Желающих прорывать границу из Калининградской области в Польшу и так особо не было, а сейчас нет и подавно. Ну а если ситуация выйдет из-под контроля, то для войск всепогодные камеры и тепловизоры вдоль границы преградой, естественно, не станут. Печальные последствия этого высокомерия с одержимостью электронными системами, ИИ и камерами мы могли наблюдать на границе Израиля с сектором Газа в прошлую субботу.