Ну, а «Тюльпаны» отправят другие люди.

Как и следовало предполагать, на фоне обострения палестино-израильского конфликта США возьмут на баланс Израиль, спихнув Украину полностью на баланс Евросоюза. Учитывая, что возможности у ЕС и без того были небогатыми, а на фоне отрезания себя от российского рынка и вовсе стали скромными, ничем хорошим это для Киева не пахнет, но чтобы продемонстрировать готовность поддерживать Украину «столько, сколько потребуется», сегодня премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил о подготовке к отправке дополнительных ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot.

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Сколько всего ракет будет отправлено, не уточняется, равно как и неизвестно, сколько рабочих комплексов Patriot осталось в распоряжении Киева. Первые батареи Patriot были уничтожены в украинской столице ударами гиперзвуковых комплексов «Кинжал» ещё в начале мая этого года.

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Вообще, Нидерланды, как и полагается лишённой государственного суверенитета стране, исправно выполняет требования гегемона и с маской радости отправляет в пользу ВСУ свои вооружения, тем самым только затягивая конфликт и не меняя его вектора.