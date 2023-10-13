Сказано это было, понятное дело, для глобального Юга. Ведь все понимают, что проблема Палестины и Израиля практически неразрешима.

Хотя для России гораздо важнее текущий конфликт на Украине, но важно понимать, что если события на Ближнем Востоке выйдут из-под контроля, в результате чего регион будет охвачен пожаром, то мало не покажется никому: это немедленно отразится на мировой экономике, в которую Россия была прочно вмонтирована за последние 30 лет. По этой самой причине российские власти призывают стороны очередного палестино-израильского конфликта к сдержанности, прекращению огня и началу переговоров.

реклама

Вот и сегодня президент России Владимир Путин, выступая в рамках саммита Содружества Независимых Государств в Киргизии, заявил, что Москва готова быть посредником при урегулировании палестино-израильского конфликта.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Здесь необходимо понимать, что хоть слова президента и правильные — все конфликты лучше упреждать, а уж если они разгорелись, то лучше их как можно быстрее закончить, и сейчас это лучше всего должна понимать Украина — но реальность диктует совершенно другие условия. И ХАМАС, и Израиль сделали столько непростительного и наговорили столько лишнего, что обе стороны загнали себя в угол. Так что решаться этот конфликт будет силовым способом, и если другие страны арабского мира не впрягутся за Палестину (а такого желания пока не наблюдается), то чем всё закончится, предельно понятно.