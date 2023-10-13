И тут, что называется, ни добавить, ни убавить.

С момента начала так называемого контрнаступления ВСУ прошло уже 4 месяца и 9 дней. За это время украинским вооружённым силам, безмерно поддерживаемым натовской разведкой, экипированным натовским оружием и обученным натовскими инструкторами, не удалось добиться никаких имеющих хоть сколько бы то ни было весомых результатов. Более того, сейчас уже Россия восстановила инициативу и ведёт наступательные действия на нескольких участках линии боевого соприкосновения.

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Вкупе со снижением наступательной активности ВСУ всё это позволяет сделать вывод о том, что формально украинское «контрнаступление» окончено. И сегодня такое заявление на заседании Совбеза ООН сделал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Различные военные эксперты утверждают, что если наступательные действия не достигли своих результатов в течение первых двух—трёх недель, то это уже бесспорный провал. Официально российские власти назвали «контрнаступление» ВСУ провалом в начале сентября.

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Те же мысли, но в более мягкой форме, транслируют и в Киеве. Так, вчера начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ «выбились из графика», а сегодня советник главы Офисе президента Украины Михаил Подоляк обвинил в произошедшем Запад, который якобы давал мало помощи. Ну, кого ещё винить Украине? Не себя же?