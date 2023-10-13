Это те самые машины, которые забрасывали минами подступы к «Линии Суровикина».

Инженерные системы дистанционного минирования (ИСДМ) «Земледелие» получили широкую известность в рамках специальной военной операции на Украине. Вернее, после начала так называемого контрнаступления ВСУ, когда украинская бронетехника массово подрывалась на минных полях, создававшихся в том числе с помощью «Земледелия».

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Данные системы позволяют забрасывать мины, условно, в тыл наступающей группировке, в результате чего те, как пример, подрываются на тех минных полях, которых пару часов назад ещё не было. И вот, сегодня объединяющая под собой практически весь российский оборонно-промышленный комплекс госкорпорация «Ростех» сообщила о досрочной отправке в войска новой партии ИСДМ «Земледелие».

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Куда конкретно отправляется новая партия ИСДМ, не уточняется. Требуются ли они сейчас в дополнительных количествах в зоне проведения специальной военной операции, также не вполне ясно, учитывая, что «контрнаступление» ВСУ своих результатов не добилось, не добравшись даже до первой линии реальных российских укреплений, и находится на излёте.