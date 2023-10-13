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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Британская разведка предупреждает Украину о подготовке ВС РФ к массированным ракетным ударам по критически важной инфраструктуре
Странно. Раньше бы заявили, что ракеты у ВС РФ закончились. Но, видимо, этот нелепый миф уже несъедобен даже на Западе.

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Трудно сказать, почему, но со всё большей частотой в западной и украинской прессе появляются материалы, призывающие Украину и её население готовиться к массированным российским ракетным ударам по объектам критической инфраструктуры: закупаться дровами, топливом, резервными генераторами, аккумуляторами, примусами, в общем, всем тем, что позволит хотя бы неделю, а желательно две, просуществовать без центрального энергоснабжения. Сегодня к перечню источников, предельно ясно заявляющих о подготовке ВС РФ к массированным ударам по «критически важной инфраструктуре», присоединилось британское министерство обороны, вернее, его разведывательное крыло.

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Согласно «разведданным», российская дальняя авиация не производила ударов по целям на Украине с 21 сентября текущего года — на протяжении уже 21 дня. Данные задержки в британском Минобороны не считают необычными: в прошлый раз подобный перерыв в ударах дальней авиацией наблюдался с 9 марта по 28 апреля (51 день), и его британские разведчики связывали с истощением российских ракет Х-38 после «зимней кампании» по ударам по украинской критически важной инфраструктуре.

Теперь же, заявляет британское МО, задержка связана с накоплением ракетных средств поражения в преддверии массированных ударов по объектам на Украине в течение грядущей зимы. Удивительно, что британская разведка не стала разгонять глупейший в своей сути миф о том, что у ВС РФ вот-вот закончатся ракеты. Видимо, 20 месяцев регулярных ракетных ударов уже попросту не позволяют скармливать этот миф даже среди внутренней западной публики.

Сейчас, уточняют британские разведчики, Россия в основном применяет для нанесения ударов дроны-камикадзе «Герань-2», которые британцы продолжают по труднообъяснимой причине именовать «Шахедами». Что, в принципе, подтверждает вышеизложенную теорию о накоплении крылатых ракет для их последующего применения.

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Зачем России наносить удары по критически важной инфраструктуре, учитывая, что если бы идея заключалась именно в оставлении Украины без электричества, а не в истощении систем ПВО, то этот процесс был бы по щелчку пальцев осуществлён ещё прошлой осенью, непонятно. Впрочем, возможно, в британской разведке действительно знают что-то, чего мы даже предположить не можем.

#россия #украина #политика #боевые действия #энергетика #британия
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