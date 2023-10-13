Интересно, там сами в это верят?

Представители коллективного Запада очень любят бросаться громкими терминами «незаконная война» и «неспровоцированная агрессия», но почему-то не хотят применять термины «незаконная заморозка суверенных активов другого государства», «незаконные санкции» и «присвоение чужого имущества». Впрочем, двойные стандарты и лицемерие — синонимы коллективно-западной политики, и к этому с 2014 года в России уже можно было бы привыкнуть.

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Тем не менее, российских активов в странах Запада заморожено очень много: примерно 280 миллиардов долларов. Мы сейчас не будем задавать риторический вопрос, почему эти активы вообще оказались в западных банках, но факт остаётся фактом: активы заморожены, и сегодня главы министерств финансов стран «Группы Семи» (G7) в своём опубликованном на сайте Совета ЕС заявлении уточнили, что российские суверенные активы, находящиеся в юрисдикции стран G7 и ЕС, останутся замороженными до тех пор, «пока Россия не скомпенсирует нанесённый Украине ущерб».

Вместе с тем главы Минфинов G7 заявили о своей решимости в деле продолжения оказания санкционного давления на Россию с целью подрыва российской экономики и возможности финансировать вооружённый конфликт, а также о решимости делать всё, что в их силах, дабы препятствовать обходу санкций.

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Как видим, возвращаться в реальность страны G7 до сих пор не готовы. На данном этапе впору говорить о возмещении спонсорами Киева ущерба, нанесённого России, например, возмещения стоимости подорванных газопроводов «Северный поток» и недополученной в результате санкций прибыли. Ну а компенсировать нанесённый Украине ущерб должны и, судя по всему, будут те, кто подтолкнули Киев к этому конфликту и помешали закончить его в марте 2022 года.