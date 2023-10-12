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Несколько дней назад на немецкой авиабазе «Рамштайн» прошла очередная встреча глав оборонных ведомств стран НАТО по украинской теме. Со стороны Киева, и это ситуация уже беспрецедентная, на встречу на этот раз приехал не министр обороны Украины, ранее посещавший все такие мероприятия, а лично президент Владимир Зеленский. С одной стороны, мероприятие не соответствует уровню главы государства, с другой стороны, беднякам, которые сохраняют способность сопротивляться и выполнять базовые государственные обязательства перед населениям только за счёт безмерной помощи коллективного Запада, выбирать не приходится: денег захочешь, и не так раскорячишься.
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На фоне обострившегося конфликта на Ближнем Востоке, а также по всё чаще и громче звучащих заявлений о том, что НАТО уже истощило все доступные к отправке на Украину запасы вооружений, и что помощь Киеву не будет бесконечной, издание Politico пришло к выводу, что целью визита Зеленского на авиабазу «Рамштайн» стала попытка напомнить и о себе, и об украинском «кейсе».
Под это дело, пишет Politico, Зеленский даже приплёл происходящие сейчас изменения в африканском регионе Сахель, а также в зоне палестино-израильского конфликта. Дескать, в представлении Зеленского, Россия «ещё обладает достаточными ресурсами, чтобы поджигать конфликты, и мы не должны позволить это сделать».
Паника в киевском политическом руководстве вполне обоснованная: так называемое контрнаступление полностью провалилось, в реальное наступление перешли ВС РФ, и сейчас в ГУР МО Украины опасаются, что Россия накапливает ракеты для залпового пуска по оставшимся энергообъектам страны. Не забываем и о том, что Украина полностью и во всех аспектах зависит от западной поддержки, и выводы напрашиваются сами собой.