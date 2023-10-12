По крайней мере, так издание Politico охарактеризовало визит Зеленского на авиабазу «Рамштайн».

Несколько дней назад на немецкой авиабазе «Рамштайн» прошла очередная встреча глав оборонных ведомств стран НАТО по украинской теме. Со стороны Киева, и это ситуация уже беспрецедентная, на встречу на этот раз приехал не министр обороны Украины, ранее посещавший все такие мероприятия, а лично президент Владимир Зеленский. С одной стороны, мероприятие не соответствует уровню главы государства, с другой стороны, беднякам, которые сохраняют способность сопротивляться и выполнять базовые государственные обязательства перед населениям только за счёт безмерной помощи коллективного Запада, выбирать не приходится: денег захочешь, и не так раскорячишься.

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На фоне обострившегося конфликта на Ближнем Востоке, а также по всё чаще и громче звучащих заявлений о том, что НАТО уже истощило все доступные к отправке на Украину запасы вооружений, и что помощь Киеву не будет бесконечной, издание Politico пришло к выводу, что целью визита Зеленского на авиабазу «Рамштайн» стала попытка напомнить и о себе, и об украинском «кейсе».

Под это дело, пишет Politico, Зеленский даже приплёл происходящие сейчас изменения в африканском регионе Сахель, а также в зоне палестино-израильского конфликта. Дескать, в представлении Зеленского, Россия «ещё обладает достаточными ресурсами, чтобы поджигать конфликты, и мы не должны позволить это сделать».

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Паника в киевском политическом руководстве вполне обоснованная: так называемое контрнаступление полностью провалилось, в реальное наступление перешли ВС РФ, и сейчас в ГУР МО Украины опасаются, что Россия накапливает ракеты для залпового пуска по оставшимся энергообъектам страны. Не забываем и о том, что Украина полностью и во всех аспектах зависит от западной поддержки, и выводы напрашиваются сами собой.