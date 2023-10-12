Все средства для создания «блэкаута» у России, считает начальник ГУР МО Украины, есть.

На протяжении уже нескольких месяцев на Украине бьют в набат касательно возможного возобновления российских ударов по ещё оставшимся энергообъектам с целью осуществления полного «блэкаута». Зачем России нужно это делать, учитывая, что если бы было необходимо, она решила бы этот вопрос ещё прошлой осенью, а не ограничивалась истощением украинской ПВО под видом ударов по энергообъектам, непонятно. Тем не менее, страшилка живёт и активно продвигается киевским политическим и теперь уже военным руководством.

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В частности, начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что примерно через два месяца или даже раньше Украину ждёт «битва за электроэнергию». По словам Буданова, у России не только есть для этого все возможности и средства, но и украинская ПВО в реальности перехватывает далеко не все российские средства поражения.

Как отметил начальник ГУР, последнее время РФ «ограниченно» наносила ракетные удары по Украине. Тем самым Буданов подразумевает, что Россия может накапливать ракетные средства поражения перед их скорым применением.

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По мнению Буданова, следом за остатками энергосистемы могут выйти из строя ещё оставшаяся на Украине промышленность и даже военная инфраструктура. Что до реальности, то российское политическое руководство старается избегать нанесения излишних необоснованных страданий мирному населению Украины. И удары по энергосистеме, если в этом не будет стратегического военного смысла, вряд ли будут повторены. Впрочем, кое в чём Буданов прав: ВС РФ действительно уже очень давно не наносили именно ракетных ударов по целям на Украине, что явно свидетельствует об их накоплении с пока неясной целью.