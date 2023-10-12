Официальные санкции, может, против Израиля введёте? Понятно, что фантастика, но хотя бы призвать.

Кадры из зоны палестино-израильского конфликта, в котором 7 октября по инициативе радикального движения ХАМАС произошло обострение, какого регион не видел, пожалуй, 50 лет, продолжают ужасать своей жестокостью и неизбирательностью с обеих сторон. ХАМАС угонял в плен ни в чём не виновных мирных израильтян, Армия обороны Израиля, в свою очередь, ровняет с землёй сектор Газа, воспринимая его как оперативную базу ХАМАС и не считаясь с «сопутствующим ущербом».

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Вчера Израиль за его неизбирательные атаки по сектору Газа осудил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а сегодня стало известно, что группа независимых экспертов ООН, которая ранее осудила зверства ХАМАС, также осудила жестокость Израиля по отношению к гражданским в секторе Газа, заявив о неприемлемости политики «коллективного наказания» в рамках «ударов расправы».

Согласно комментарию экспертной группы ООН, жители сектора Газа и так на протяжении 16 лет жили в условиях незаконной блокады и уже прошли через пять крупных жестоких войн, поэтому неизбирательные удары по и так уже истощенному палестинскому народу Газы неприемлемы.

Экспертная группа призывает стороны конфликта прекратить осуществлять военные преступления, коими являются и авиаудары по гражданским объектам, и похищения гражданских с целью использования их в качестве заложников. Проще говоря, в ООН есть люди, которые также понимают, что «хороших» в этом конфликте нет: виноваты все, обнаглели все, ответственности не боятся все.

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Возможно, имеет смысл хотя бы начать разговаривать о введении официальных международных санкций против участников палестино-израильского конфликта. Понятно, что официальные санкции не пройдут голосование в Совбезе ООН по причине присутствия в этом Совбезе США, Британии и Франции, но даже сама постановка данного вопроса может помочь «отрезвить» сорвавшихся с цепи.