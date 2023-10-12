Нет войне, товарищи. А, ну да, это другое.

Несмотря на то, что в палестино-израильском конфликте нет «хороших» — обе стороны прибегают к зверствам и неизбирательным обстрелам — ХАМАС потому, что другого варианта не видит, а Израиль потому, что отвечать ему ни перед кем не придётся. Как мы знаем, вот уже несколько дней Армия обороны Израиля ровняет с землёй сектор Газа, чтобы затем провести на его руинах «наземную операцию» и покончить раз и навсегда с радикальным движением ХАМАС.

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И вот, сегодня в Сети стали появляться кадры разгрузки переданных Соединёнными Штатами в пользу израильской армии авиационных бомб, которыми тот будет наносить удары по сектору Газа. Бомбы крупные, мощные, а их общее количество только на запечатлённых кадрах сильно превышает сотню. Учитывая, что постройки в секторе Газа по складываются, словно карточные домики, всего от одной такой бомбы, можно предположить, какие масштабы разрушений и страданий населяющего сектор народа будут созданы израильской армией.

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Как нетрудно заметить, самостоятельно Израиль не может сражаться даже с одной пусть и радикальной, но всё же иррегулярной вооружённой группировкой, мгновенно запросив помощь у заокеанского покровителя. Сейчас в восточной части Средиземного моря находится американская авианосная ударная группа, и в ближайшие недели туда прибудет вторая такая ударная группа. Задача у этих авианосных групп простая: сдержать тех, кто захотят воспользоваться ситуацией и решить вопрос палестино-израильского конфликта в пользу Палестины. Пока что арабские страны выражают разве что словесную поддержку действиям ХАМАС, но ситуация совершенно непредсказуемая, а потому — крайне опасная.