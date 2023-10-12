Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Нейросеть от «Яндекса» смогла сдать ЕГЭ по литературе на проходной балл в вуз
Жаль, с собой её на участок не возьмёшь. Естественно, в регионах, где за этим следят.

реклама

Развитие нейросетей уже поистине поражает воображение, и если так будет продолжаться и дальше, то их применение явно будет требовать регулирования в правовом поле, потому что если пустить процесс на самотёк, то делать домашние задания в школах, а также выполнять рабочие задачи будут не люди, получающие за это оценки или заработную плату, а искусственный интеллект. Сегодня «Яндекс», решив похвастать возможностями своей языковой модели YandexGPT2, по сути, наглядно продемонстрировал, почему в перспективе мы можем столкнуться с большой проблемой.

реклама

Сотрудники «Яндекса» решили дать YandexGPT2 возможность показать себя в деле написания Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по литературе. Почему именно литературе? Потому что, как считается, для нейросети это «сложная задача», поскольку данный экзамен проверяет не только степень эрудиции экзаменуемого, но и его стиль изложения и даже творческие способности.

В общем, нейросеть от «Яндекса» справилась с обеими частями ЕГЭ по литературе, ответив и на вопросы, и написав краткое сочинение объёмом не меньше 250 слов. По итогу нейросеть набрала 55 баллов, чем формально получила шанс на поступление в вуз: минимальный проходной балл для ЕГЭ по литературе составляет 40 баллов.

рекомендации
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Безусловно, пока что это крайне слабенький результат, но и развитие нейросетей тоже на месте не стоит.

+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Мои впечатления от сборки с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090 спустя 8 месяцев
107
Forbes: российские "Ланцеты" стали серьёзной проблемой для Украины
1
США представили мини-танк Ripsaw в конфигурации для ПВО - подробности необычного решения
4
"Кандиша: Демон мести" - добротный, но не оригинальный фильм ужасов из Франции
1
GPU-L — справочник по видеокартам у вас в телефоне
3
MGCS: На фоне СВО Франция и Германия форсировали разработку танка нового поколения
2
Российский “Летающий Чернобыль” разработан для преодоления американской обороны
6
Обзор умного лотка для домашних животных PAWBBY Self-Cleaning Cat Litter Box
16
GeForce Experience - так ли он нужен обычному пользователю, выясняем
26
Sony представила обновленную версию Sony PlayStation 5
14

Сейчас обсуждают

OgoGoLog
16:30
Палестина профукала в 1947 году возможность сделать своё государство. Отдайте эти земли религиозно-нейтральному многоконфессиональному гос-ву (например, РФ. Гы.). Чтобы территория использовалась тольк...
Посол Израиля назвал «лишь красивым заявлением» комментарий Путина о необходимости создании палестинского государства
Владимир Рудольфович
16:29
у меня топ от амуде 7900xtx
GeForce Experience - так ли он нужен обычному пользователю, выясняем
glavhyilo
16:29
они вместе жить не будут эти страны,там только одна останется на карте на самом.
Посол Израиля назвал «лишь красивым заявлением» комментарий Путина о необходимости создании палестинского государства
FelsheR-BAN100913
16:28
на встойке видней
GeForce Experience - так ли он нужен обычному пользователю, выясняем
dagnoparte
16:28
А зачем норвегии вообще танки? Если только со шведами воевать где-то на юге, потому что на севере норвегии такая местность что танки бесполезны, т.е. они там вряд ли куда смогут проехать если съедут с...
Норвегия отказалась от покупки немецких танков Leopard 2
REY_B_
16:26
Для меня он одно время был чистым вирусом. Только вместо баннера "Проститутки Москвы", выскакивало "Не хотите ли вы вставить себе это зелёное". Да ещё с обязательной регистрацией. Отключал, но с обнов...
GeForce Experience - так ли он нужен обычному пользователю, выясняем
FelsheR-BAN100913
16:23
Путин зря не скажет.) Ловко он одеяло перевернул. Красавчик. Значит скоро будет независимая Палестина и зависимый Жидостан. Украина больше никому не интересна - этих идиотов домой. Носом в лоток тыкат...
Посол Израиля назвал «лишь красивым заявлением» комментарий Путина о необходимости создании палестинского государства
TimopheySnz
16:22
а есть танки которые не расхваливали как самые лучшие?
Появилась информация про потери ЦАХАЛ танков «Меркава»
dagnoparte
16:21
Похоже что у альцгеймерового деда всё совсем плохо с рейтингами
Американские элитные подразделения будут участвовать в наземной операции Израиля против ХАМАС
glavhyilo
16:21
теперь будут уходить,только в израиль зачищенный под корень.И я бы на месте пиндосов авианосец в море отогнал подальше,его потопят иначе.Скажут-а нет у вас больше авиации и флота.
ЦАХАЛ посоветовал палестинцам уходить из сектора Газа в Египет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем