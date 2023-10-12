Жаль, с собой её на участок не возьмёшь. Естественно, в регионах, где за этим следят.

Развитие нейросетей уже поистине поражает воображение, и если так будет продолжаться и дальше, то их применение явно будет требовать регулирования в правовом поле, потому что если пустить процесс на самотёк, то делать домашние задания в школах, а также выполнять рабочие задачи будут не люди, получающие за это оценки или заработную плату, а искусственный интеллект. Сегодня «Яндекс», решив похвастать возможностями своей языковой модели YandexGPT2, по сути, наглядно продемонстрировал, почему в перспективе мы можем столкнуться с большой проблемой.

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Сотрудники «Яндекса» решили дать YandexGPT2 возможность показать себя в деле написания Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по литературе. Почему именно литературе? Потому что, как считается, для нейросети это «сложная задача», поскольку данный экзамен проверяет не только степень эрудиции экзаменуемого, но и его стиль изложения и даже творческие способности.

В общем, нейросеть от «Яндекса» справилась с обеими частями ЕГЭ по литературе, ответив и на вопросы, и написав краткое сочинение объёмом не меньше 250 слов. По итогу нейросеть набрала 55 баллов, чем формально получила шанс на поступление в вуз: минимальный проходной балл для ЕГЭ по литературе составляет 40 баллов.

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Безусловно, пока что это крайне слабенький результат, но и развитие нейросетей тоже на месте не стоит.