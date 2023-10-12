Страна из него не выходит. Хотя отзыв ратификации этому действию почти равносилен.

Вокруг действий России относительно Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний сейчас на Западе звучит много истерик. Один только этот факт должен давать понять, что Россия поступает согласно своим интересам, однако страны Запада вкупе с работающими в их интересах «международными» структурами намеренно разгоняют панику, предрекая чуть ли не ядерную войну сразу же после отзыва ратификации данного Договора со стороны Москвы.

реклама

Внести немного ясности в происходящее решил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Как отметил депутат и глава одной из пяти основных думских партий, Россия не выходит из Договора, а отзывает по нему ратификационную грамоту, тем самым восстанавливая паритет с Соединёнными Штатами Америки. Совершенно верно: США уже 23 года саботируют Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, отказываясь его ратифицировать.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Теперь о терминологии — что такое ратификация. Это процесс, по которому международный договор вводится во внутреннюю политическую плоскость подписавшего его государства. По сути, внесение изменений во внутреннее законодательство на основе международного договора. США этого не сделали, Россия — сделала. Теперь, по причине недальновидного поведения Вашингтона, приходится «разделывать».