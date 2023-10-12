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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Подготовлен законопроект об отзыве Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний
Коллективный Запад получил то, на что, собственно, и нарывался.

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Как мы уже неоднократно отмечали, в своё время, когда Россия пыталась казаться Западу «в доску» своей, что, как мы видим, привело только к вытиранию Западом ног о российские интересы и вопросы своей собственной безопасности, официальные российские власти на что только не шли, чтобы попасть в «европейскую семью», где её, собственно, с её историей и амбициями никто никогда не ждал. Даже Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) — и тот ратифицировали, не став дожидаться зеркальной его ратификации со стороны второй в мире ядерной сверхдержавы: Соединённых Штатов.

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Как итог, из двух ключевых ядерных «игроков» Россия Договор ратифицировала, США — нет. Что ж, вскоре по данному немаловажному международному документу позиции Москвы и Вашингтона будут уравнены: сегодня профильный комитет Госдумы подготовил соответствующий законопроект об отзыве Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Рассмотрение данной инициативы в первом чтении пройдёт уже на следующей неделе, 17 октября.

Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, вот уже 23 года Россия ждёт, когда Вашингтон ратифицирует данный Договор, но тщетно. Поэтому законопроект об отзыве ратификации Россией данного Договора сейчас и рассматривается.

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Необходимо понимать, что на фоне начала Россией специальной военной операции на Украине страны коллективного Запада окончательно сбросили маски и показали свои истинные лица: несуверенные, готовые поступиться своими собственными интересами ради исполнения приказа заокеанского повелителя. В обозримой перспективе разговаривать России там не с кем, и кроме бесконечного чувства печали и даже обиды за европейские страны это всё больше ничего не вызывает.

#россия #сша #политика #ядерное оружие
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