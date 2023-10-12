Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Посол Израиля назвал «лишь красивым заявлением» комментарий Путина о необходимости создании палестинского государства
Да это-то понятно, что Путин в таких вещах разговаривает на дипломатическом языке.

реклама

У истоков продолжающегося на протяжении десятилетий палестино-израильского конфликта стоит тотальное игнорирование чаяний палестинского народа со стороны так называемого международного сообщества. Палестину как независимое государство признают разве что другие арабские государства, а резолюции Совбеза ООН в отношении Палестины не исполняются, поскольку долгое время занимавший положение гегемона коллективный Запад намеренно отказывался это делать, беспрекословно вставая на сторону Израиля.

реклама

На днях президент России Владимир Путин заявил, что единственным способом урегулирования данного конфликта является создание независимого палестинского государства. Учитывая, насколько сейчас обострена ситуация в зоне данного конфликта, ожидать от представителей Израиля понимания необходимости исполнения данного процесса, было бы наивно. Поэтому сегодня посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что комментарий, данный Путиным — это «лишь красивое заявление».

По словам посла, непонятно, с кем Израиль вообще должен вести переговоры на эту тему, особенно в свете того, что формальное руководство Палестины фактически не контролирует ситуацию в секторе Газа. Кроме того, в представлении посла, вызывает вопросы возможность гарантировать исполнение гипотетически достигнутых договорённостей с Палестиной по причине нестабильности её политической системы.

рекомендации
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Здесь необходимо понимать, что Путин действительно делал лишь красивое заявление. Разумом все понимают, что создание независимой Палестины на данном историческом этапе невозможно, поскольку слишком много субъектов международных отношений выступают против данного процесса.

+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Мои впечатления от сборки с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090 спустя 8 месяцев
104
Forbes: российские "Ланцеты" стали серьёзной проблемой для Украины
1
США представили мини-танк Ripsaw в конфигурации для ПВО - подробности необычного решения
4
"Кандиша: Демон мести" - добротный, но не оригинальный фильм ужасов из Франции
1
GPU-L — справочник по видеокартам у вас в телефоне
3
MGCS: На фоне СВО Франция и Германия форсировали разработку танка нового поколения
2
Российский “Летающий Чернобыль” разработан для преодоления американской обороны
6
Обзор умного лотка для домашних животных PAWBBY Self-Cleaning Cat Litter Box
16
GeForce Experience - так ли он нужен обычному пользователю, выясняем
20
Sony представила обновленную версию Sony PlayStation 5
14

Сейчас обсуждают

OgoGoLog
15:50
Расследователи имена то назвали всех погибших? Про Краматорск местные то же говорили о ракетах РФ. https://www.currenttime.tv/a/rossiyskaya-raketa-iz-shahtyorska-mchs-podtverdilo-chto-kassetami-zaryaz...
Ракету с ядерным двигателем "Буревестник" иностранная пресса назвала ракетой Судного Дня
Roditch
15:44
Это проще простого, нужно просто открыть Instagram.
Японские исследователи стремятся понять язык куриц с помощью нейросетей
Евграф Поликарпович
15:43
чуют сукины дети свою кончикну, вот и бесятся от своей беспомощности и ничтожности, а коллаборант-релокант и предатель Трусикёр (Truth Seeker) им помогает сгинуть
Ракету с ядерным двигателем "Буревестник" иностранная пресса назвала ракетой Судного Дня
FelsheR-BAN100913
15:42
Если кошку не получается приучить к простому лотку, то никакой умный и автоматизированный не поможет. У меня кошка в обычный пустой лоток ходит по нужде. Просто в свое время была стильно огреблась за ...
Обзор умного лотка для домашних животных PAWBBY Self-Cleaning Cat Litter Box
Truth Seeker
15:42
Я знаю как в РФ происходит, бьют "высокоточным" оружием в кафе/ТЦ, и постфактум объявляют, что там находились "генералы НАТО"
Ракету с ядерным двигателем "Буревестник" иностранная пресса назвала ракетой Судного Дня
Alexbatz
15:39
Хонда это просто гении какие-то. Всю жизнь езжу на хондах и ямахах. Потрясающая надёжность в сочетании со здравыми и понятными настройками коробок и моторов, ходовок. К их мотоциклам не надо привыкать...
Honda создала новое электронное сцепление, делающее левый рычаг мотоцикла ненужным
Truth Seeker
15:38
Как там были военные, если РФ не предоставила доказательств, упоминалось фото, и но и его нет. Зато местные жители опровергли эту информацию Все опрошенные журналистами свидетели также утверждали, ч...
Ракету с ядерным двигателем "Буревестник" иностранная пресса назвала ракетой Судного Дня
OgoGoLog
15:38
"Не узнавал, но были опросы местных, они и потвердели инфу" Ясно. Т.е. всё-таки "гос-во умалчивает". Ты же знаешь, как оно на Украине то происходит. То ракета на вокзал прилетит, то по рынку вдарит "ж...
Ракету с ядерным двигателем "Буревестник" иностранная пресса назвала ракетой Судного Дня
OgoGoLog
15:37
"Если Украина концентрирует в каком-то месте военнослужащих" "В КАКОМ-ТО" Ну т.е. там всё же военные были? В противном случае никто ни в чём не признавался.
Ракету с ядерным двигателем "Буревестник" иностранная пресса назвала ракетой Судного Дня
kill-hohol
15:36
а что, у хамаса есть силы на то, чтобы вырезать всех евреев и уничтожить израиль? они посчитали достаточными для этого силы в пару тысяч человек на дельтапланах и практически без экипировки?
Аналитики назвали проблемы, ожидающие ЦАХАЛ после начала наземной операции в Секторе Газа
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем