Да это-то понятно, что Путин в таких вещах разговаривает на дипломатическом языке.

У истоков продолжающегося на протяжении десятилетий палестино-израильского конфликта стоит тотальное игнорирование чаяний палестинского народа со стороны так называемого международного сообщества. Палестину как независимое государство признают разве что другие арабские государства, а резолюции Совбеза ООН в отношении Палестины не исполняются, поскольку долгое время занимавший положение гегемона коллективный Запад намеренно отказывался это делать, беспрекословно вставая на сторону Израиля.

реклама

На днях президент России Владимир Путин заявил, что единственным способом урегулирования данного конфликта является создание независимого палестинского государства. Учитывая, насколько сейчас обострена ситуация в зоне данного конфликта, ожидать от представителей Израиля понимания необходимости исполнения данного процесса, было бы наивно. Поэтому сегодня посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что комментарий, данный Путиным — это «лишь красивое заявление».

По словам посла, непонятно, с кем Израиль вообще должен вести переговоры на эту тему, особенно в свете того, что формальное руководство Палестины фактически не контролирует ситуацию в секторе Газа. Кроме того, в представлении посла, вызывает вопросы возможность гарантировать исполнение гипотетически достигнутых договорённостей с Палестиной по причине нестабильности её политической системы.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Здесь необходимо понимать, что Путин действительно делал лишь красивое заявление. Разумом все понимают, что создание независимой Палестины на данном историческом этапе невозможно, поскольку слишком много субъектов международных отношений выступают против данного процесса.