А ведь избиралась на лозунгах о необходимости выстраивания хороших отношений с РФ.

Когда действующая президент Молдавии Майя Санду ещё находилась в статусе кандидата, то в своих предвыборных речах она постоянно заявляла о необходимости создания крепких добрососедских и экономических отношений с Россией. Собственно, эти заявления, которые находят отклик в гражданах Молдавии, и позволили ей победить на выборах. Но буквально сразу после вступления в должность госпожа Санду, как и положено главе не имеющего никакого политического суверенитета государства, сменила риторику, а после начала Россией специальной военной операции на Украине и вовсе стала занимать враждебную по отношению к Москве позицию.

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Сегодня дошло до того, что Санду в интервью изданию Financial Times впервые озвучила своё изменившееся (скорее всего, оно таким было всегда, но под выборы была надета маска) отношение к России. Госпожа Санду назвала РФ «самой большой угрозой» национальной безопасности Молдавии.

Что молдавская президент подразумевает под угрозой, не вполне понятно, но, скорее всего, речь идёт о приднестровской проблеме. Здесь, впрочем, необходимо понимать, что проблемой Приднестровье является именно по причине недальновидности молдавских властей на протяжении тридцати лет, и госпожа Санду в очередной раз это подтверждает.

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К сожалению, разрыв отношений с Москвой в первую и в последнюю очередь бьёт именно по самому Кишинёву, потому что РФ без Молдавии обойдётся, а вот Молдавия без РФ — нет. В Евросоюзе страну ждут со столь же большим «рвением», как и Украину, и даже если данное чудо действительно произойдёт, то что ждёт официальный Кишинёв в ЕС, ему могут рассказать Болгария, Венгрия, Словакия и другие младоевропейцы, вступавшие в «европейскую семью» сугубо по политическим причинам и только ослаблявшие данное экономическое объединение. Так что перед нами очередной пример политика на постсоветском пространстве, действующего вразрез с базовыми интересами своего государства и населяющего его народа.