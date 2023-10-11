Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Майя Санду впервые заявила, что Россия представляет «угрозу» национальной безопасности Молдавии
А ведь избиралась на лозунгах о необходимости выстраивания хороших отношений с РФ.

реклама

Когда действующая президент Молдавии Майя Санду ещё находилась в статусе кандидата, то в своих предвыборных речах она постоянно заявляла о необходимости создания крепких добрососедских и экономических отношений с Россией. Собственно, эти заявления, которые находят отклик в гражданах Молдавии, и позволили ей победить на выборах. Но буквально сразу после вступления в должность госпожа Санду, как и положено главе не имеющего никакого политического суверенитета государства, сменила риторику, а после начала Россией специальной военной операции на Украине и вовсе стала занимать враждебную по отношению к Москве позицию.

реклама

Сегодня дошло до того, что Санду в интервью изданию Financial Times впервые озвучила своё изменившееся (скорее всего, оно таким было всегда, но под выборы была надета маска) отношение к России. Госпожа Санду назвала РФ «самой большой угрозой» национальной безопасности Молдавии.

Что молдавская президент подразумевает под угрозой, не вполне понятно, но, скорее всего, речь идёт о приднестровской проблеме. Здесь, впрочем, необходимо понимать, что проблемой Приднестровье является именно по причине недальновидности молдавских властей на протяжении тридцати лет, и госпожа Санду в очередной раз это подтверждает.

рекомендации
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

К сожалению, разрыв отношений с Москвой в первую и в последнюю очередь бьёт именно по самому Кишинёву, потому что РФ без Молдавии обойдётся, а вот Молдавия без РФ — нет. В Евросоюзе страну ждут со столь же большим «рвением», как и Украину, и даже если данное чудо действительно произойдёт, то что ждёт официальный Кишинёв в ЕС, ему могут рассказать Болгария, Венгрия, Словакия и другие младоевропейцы, вступавшие в «европейскую семью» сугубо по политическим причинам и только ослаблявшие данное экономическое объединение. Так что перед нами очередной пример политика на постсоветском пространстве, действующего вразрез с базовыми интересами своего государства и населяющего его народа.

#россия #политика #психиатрия #молдавия
7
Показать комментарии (7)

Материалы по теме

Военкор объяснил, почему окружение и взятие Авдеевки затянулось на столь продолжительное время
Скандальный американский сенатор Линдси Грэм призвал сровнять с землёй сектор Газа
Глава Пентагона допустил, что первые F-16 начнут применяться ВСУ не раньше весны 2024-го
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

САУ "Флокс" уже на вооружении армии России
19
Разбираем тайные и явные причины арабо-израильского конфликта
82
Тестирую GeForce GT 1030 GDDR 5 в Assassin’s Creed Mirage
10
"Кандиша: Демон мести" - добротный, но не оригинальный фильм ужасов из Франции
1
Forbes: российские "Ланцеты" стали серьёзной проблемой для Украины
1
США представили мини-танк Ripsaw в конфигурации для ПВО - подробности необычного решения
4
Российский “Летающий Чернобыль” разработан для преодоления американской обороны
4
GPU-L — справочник по видеокартам у вас в телефоне
2
Мои впечатления от сборки с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090 спустя 8 месяцев
43
Обзор электронной книги Onyx Boox Magellan 5
9

Сейчас обсуждают

glavhyilo
20:30
эту по кругу пустят
Майя Санду впервые заявила, что Россия представляет «угрозу» национальной безопасности Молдавии
Евгений Непомнящий
20:28
Это не компьютер а микроконтроллер, на нем невозможно запустить пользовательскую ОС
Waveshare дебютирует с мини-компьютером за $10 на базе Raspberry Pi RP2040
Ultimauser
20:27
Да не течёт нормальная вода, хватит бредить. Я понимаю что все в ужасе от deepcool capitan, но ей уже 8 лет, технологии давно уже позволяют делать контур без слабых мест. Просто не нужно экономить на ...
Мои впечатления от сборки с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090 спустя 8 месяцев
Truth Seeker
20:23
Вот только сидя на диване Украину не завоюешь
NYT: Военные ВСУ жалуются на "снарядный ливень" россиян, который идёт уже вторые сутки
Ultimauser
20:21
Согласен, у phanteks топовая линейка шикарная получилась, альтернатив особо и нет. А вертушки ноктуа не помогут, когда их так мало. У меня обычные арктики лок на 400 оборотов, звука нет вообще. Темпер...
Мои впечатления от сборки с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090 спустя 8 месяцев
glavhyilo
20:20
щас суды будут скоро,после взятия всей украины.Расскажешь тогда,кто там кого судит.
NYT: Военные ВСУ жалуются на "снарядный ливень" россиян, который идёт уже вторые сутки
super619
20:19
Особо одарённым Анатолий Аксаков пояснил для чего они объединяются: «Хорошо, что игроки объединяются, чтобы отстаивать свои интересы и предлагать свои варианты регулирования». Второе место РФ в мире н...
Майнинг Биткоина идёт ко дну – Bitmain снижает зарплаты, поскольку устройства ASIC никому не нужны
Truth Seeker
20:19
Там путина ждут
NYT: Военные ВСУ жалуются на "снарядный ливень" россиян, который идёт уже вторые сутки
REY_B_
20:19
Вот что значит, предложить лучшие условия труда, и вычистить кадровый рынок от лучших работников. Если это сравнивать с набором на инженерные должности "клоуно-юристо-экономисто" в России, или ЛГБТ в ...
Tesla Model Y стала самой продаваемой машиной в мире, потеснив Toyota Corolla
Truth Seeker
20:18
В манямирке ватников если только
США заявили о достижении "рекордной дальности" при испытаниях новых артиллерийских снарядов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем