Тут и военкором быть не нужно, чтобы такие вещи понимать.

Со вчерашнего утра с Донецкого направления линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции поступают новости о том, что ВС РФ начали массированную артиллерийскую и авиационную подготовку в районе Авдеевки — пригорода Донецка, с которого столицу ДНР вот уже девять лет обстреливают формирования ВСУ. Процесс окружения Авдеевки начался ещё в первые недели СВО, но до сих пор никакого реального продвижения российских войск на данном направлении нет.

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Дым от горящего в результате ударов ВС РФ Авдеевского коксохимического завода.

Причин того много: первоначально Россия заходила на Украину, фактически, полицейской силой, пытавшейся принудить Киев к миру. Затем, когда стало очевидно, что Запад решил основательно впрячься за Украину, рассчитывая нанести России стратегическое поражение, планы пришлось быстро менять, выводя военную промышленность на полную мощность и наращивая численность войск в зоне СВО.

Дальше последовало тотальное уничтожение эшелонированной украинской системы ПВО вкупе с теми образцами зенитных систем, что передали Киеву западные спонсоры, и вот, сейчас уже российская авиация может летать вдоль линии боевого соприкосновения с куда меньшими рисками, чем полтора года назад. Тем не менее, окружение и взятие Авдеевки — это всё ещё крайне отдалённая перспектива, и сегодня один из работающих в зоне СВО военных корреспондентов объяснил, почему ситуация складывается именно таким образом.

Причина, собственно, проста: Авдеевка является одним из мощнейших укрепрайонов ВСУ на Донецком направлении, которые строились и усиливались с 2014 года. В качестве защитных сооружений ВСУ используют в Авдеевке подземные штольни, ангары, а также колоссальную территорию авдеевского коксохимического завода, где также укрываются украинские военные вместе с техникой. Важно понимать, что Донбасс — это огромный промышленный центр, где практически в каждом населённом пункте есть масштабные предприятия советского периода. Сражения в таких локациях по определению являются самыми трудными и затратными в плане средств поражения и их количества.

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Сейчас ВС РФ наносят по позициям ВСУ в Авдеевке удары авиабомбами и неуправляемыми ракетными снарядами, а также проводят массированную артиллерийскую подготовку с применением как ствольной и реактивной артиллерии.