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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
В России создана Ассоциация промышленного майнинга
Пять компаний выступили учредителями АПМ.

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Российские СМИ сообщают, что в РФ создана Ассоциация промышленного майнинга (АПМ) — первое объединение такого рода, учреждённое пятью компаниями. АПМ создана при содействии организаций «Стелла», «Интелион майн», Bitriver, Promminer и «Сибстройкапитал» — все они занимаются поставками оборудования и предоставлением мощностей для майнинга криптовалют.

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О создании АПМ российским журналистам рассказал директор по взаимодействию с госорганами компании Bitriver Олег Огиенко. Он же и возглавил новое объединение. Сам факт создания столь важной организации был одобрен в Госдуме. Так, председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил по этому поводу следующее: «Хорошо, что игроки объединяются, чтобы отстаивать свои интересы и предлагать свои варианты регулирования».

Учредители Ассоциации промышленного считают, что их организация является первой в России, но в стране давно действует ассоциация более широкого профиля. Речь идёт о Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна (РАКИБ). Туда тоже входят поставщики оборудования для промышленного майнинга, включая вышеупомянутую Bitriver. Исполнительный директор РАКИБ Александр Бражников считает, что представителям АПМ следует сначала «дать определение промышленного майнинга и сказать, что они в это вкладывают».

Что касается нового объединения, то его членами могут стать юрлица и индивидуальные предприниматели, которые занимаются эксплуатацией или управлением дата-центров для энергоёмких вычислений. АПМ действительно собирается вступить в диалог с регуляторами и создать на территории России условия для легального майнинга. Это значит, что представители новой ассоциации вместе с властями могут заняться установлением правовых норм для промышленного майнинга, созданием классификации видов экономической деятельности в этой сфере, разработкой адекватного налогообложения, внедрением отраслевых и прочих стандартов.

Ещё одно важное направление для АПМ — создание мер защиты добросовестных участников рынка от конкуренции со стороны серых и чёрных майнеров. Помощь в организации условий для легального ввоза оборудования и подключении к энергетической инфраструктуре тоже должно войти в сферу интересов ассоциации.

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Та же Bitriver утверждает, что в текущем году Россия заняла второе место на мировом рынке майнинга, уступив только США. Объём потребляемой энергии составляет около 1,5 ГВт, но эксперты убеждены, что в течение следующих трёх лет объём потребляемой энергии может увеличиться до 5 ГВт.

#майнинг #криптовалюты
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