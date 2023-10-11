Производитель гарантирует, что после 1,2 млн пробега батарея сохранит минимум 80 % ёмкости.

Автомобильная компания Mercedes-Benz Trucks представила новый eActros 600 — полностью электрический магистральный тягач, который должен установить «новый стандарт в области автомобильных перевозок. Запуск продаж новинки планируется в конце следующего года. eActros 600 отличается от дизельных тягачей новым дизайном: отсутствие решётки радиатора, удлинённая на 80 мм кабина для улучшения аэродинамики, полная обшивка днища.

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Производитель утверждает, что Mercedes-Benz eActros 600 имеет грузоподъёмность 22 тонны, силовая установка построена на базе трёх литий-железо-фосфатных батарей общей ёмкостью 621 кВт•ч. От одного заряда автомобиль способен проехать 500 км с полной загрузкой — представители Mercedes-Benz утверждают, что 60 % перевозок их клиентов короче этого расстояния.

Напомним, электрический тягач Nikola Tre BEV с батареей ёмкостью 733 кВт•ч способен проехать на одной зарядке 530 км, а Tesla Semi с батареей ёмкостью около 900 кВт•ч на одном заряде проезжает 800 км. Но в случае с последней важно помнить, что это тягач с классическим дизайном американского «трака», который не очень подходит для европейских дорог.

Mercedes-Benz Trucks также утверждает, что после 1,2 млн км пробега остаточная ёмкость батареи eActros 600 должна оставаться выше 80 % от номинальной. Максимальная мощность зарядки — 400 кВт, на ней пополнить заряд с 20 до 80 % можно примерно за 45 минут. Производитель в будущем планирует повысить максимальную мощность зарядки до 1 МВт.

Силовая установка Mercedes-Benz eActros 600 состоит из двух электромоторов на задней оси максимальной совокупной мощностью 600 кВт (816 л.с.), постоянная мощность при этом равняется 400 кВт (544 л.с.). В тандеме с электромоторами работает 4-ступенчатая коробка передач, а у самих электромоторов есть пять режимов рекуперации. Причём, максимальная рекуперативная мощность позволяет управлять скоростью грузовика лишь одной педалью — без применения педали тормоза. Умные ассистенты тягача подскажут водителю, в какой момент лучше затормозить или набрать скорость, опираясь на данные навигации.

Кабина eActros 600 по своему дизайну очень сильно походит на вариант для дизельного тягача, но с иным аэродинамическим оперением, которое должно обеспечить дополнительные километры пробега от одного заряда. А ещё тут вместо зеркал заднего вида используются камеры.

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Стоимость eActros 600 в стандартной комплектации объявят чуть позже. Автомобильные критики утверждают, что данный электрический тягач будет стоить примерно в два с половиной раза больше аналогичного по классу дизельного автомобиля. Производитель утверждает, что окупить покупку новинки фирма-перевозчик сможет за пять лет или 600 000 км пробега при условии эксплуатации в Европе, где действуют субсидированные тарифы на электроэнергию для грузовиков.