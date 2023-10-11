То, в чём никто и так никогда не сомневался, подтверждено российскими спецслужбами.

Так уж сложилось, что конфликт на Украине очень быстро — практически моментально — превратился в боевые действия России против государства, поддерживаемого тридцатью членами НАТО и ещё дополнительно парой десятков «сочувствующих» из числа аффилированных с коллективным Западом стран. Страны Запада не только обеспечивают ВСУ всеми видами вооружений, и не дошло пока разве что до ядерных бомб, но и обучают украинских военнослужащих вкупе с националистическими формированиями, а также непосредственно отправляют своих военных под видом «наёмников» и «добровольцев», чтобы те впоследствии сражались в униформе ВСУ.

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Количество уничтоженных российской армией иностранных наёмников уже не поддаётся адекватным подсчётам — так их много — но сегодня директор ФСБ Александр Бортников поделился некоторой обобщённой статистикой степени вовлечённости западных стран в этот конфликт. Итак, по статистике ФСБ, на Украине на стороне ВСУ воюют сотрудники тринадцати европейских частных военных компаний, а также девяти иностранных, как выразился Бортников, «военизированных прокси-формирований».

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Всего же только установленные наёмники — по всей видимости, имеются в виду уничтоженные и те, на которых были наведены справки — приехали на Украину из 35 стран мира. В то же время, добавил директор ФСБ, в европейских странах под эгидой натовских специальных служб работают семнадцать тренировочных лагерей для тех, кто впоследствии отправляются на Украину.