По-другому и быть не должно.

Всего на данный момент на Украине было передано порядка четырнадцати британских танков Challenger 2. Значительная их часть уже была уничтожена на линии боевого соприкосновения (ЛБС), и неизвестно, сколько ещё было подорвано в тылу высокоточными российскими ракетными и беспилотными ударами. Те же образцы, что были подбиты на ЛБС, рассмотреть можно, и сегодня в Сети появились кадры, на которых крупным планом можно рассмотреть сгоревший дотла Challenger 2.

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На каком конкретно участке линии боевого соприкосновения был уничтожен британский незваный «гость», не уточняется. Следует отметить, что первый Challenger 2 был уничтожен ещё в начале сентября — при выполнении им первого же боевого задания.

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Удивительного в происходящем, впрочем, нет ничего: в современных боевых действиях танки «получают» от всего, от чего только можно — от мин, от противотанковых управляемых ракет, от авиационных средств поражения и даже от дронов-камикадзе, заряженных фугасным или кумулятивным снарядом.