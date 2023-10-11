Что ты сделаешь и, главное, кому и чем?

На днях произошло любопытное событие, которое в мировых СМИ прошло практически незамеченным по причине того, что есть куда более интересные и важные информационные поводы. Речь идёт о повреждении газопровода Balticconnector вкупе с кабелем связи между Финляндией и Эстонией. Что произошло, не вполне ясно, однако очевидно, что конкретно в данном случае вряд ли подобные действия можно «спихнуть» на действия акул, регулярно перекусывающих кабели связи в южных водах планеты.

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Очевидно, имела место либо диверсия, и тогда надо разбираться, кому она могла быть выгодна, либо халатность при проектировании и строительстве газопровода и кабеля связи. Понятно, что в случайность повреждения сразу двух инфраструктурных объектов не поверит даже генсек НАТО Йенс Столтенберг, поэтому сегодня он выступил с резким заявлением, в котором пообещал, что альянс «решительным образом» ответит в случае, если будет доказан факт «преднамеренной атаки» на ключевую инфраструктуру стран-членов НАТО.

Каким образом, кому, как вознамерился «отвечать» господин Столтенберг, вопрос, достойный обсуждения. Страны Европы и раньше как члены НАТО в отрыве от Соединённых Штатов в плане военной силы из себя ничего не представляли, а теперь, после проведения их демилитаризации об Украину, подобные угрозы и вовсе оторваны от реальности пуще обычного.

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Наконец, странам НАТО следует наконец-то разобраться, что случилось с газопроводами «Северный поток 1» и «Северный поток 2», уничтожение которых привело к тому, что немецкая промышленность уже больше не будет конкурентоспособной до тех пор, пока Берлин каким-то чудом не восстановит отношения с РФ. А сделать это будет если не невозможно, то крайне непросто, учитывая всё, что позволили себе наговорить и сделать нынешние немецкие функционеры в отношении конфликта на Украине.