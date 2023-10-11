Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Генсек НАТО пообещал «решительный» ответ в случае, если подтвердится атака на инфраструктуру стран альянса
Что ты сделаешь и, главное, кому и чем?

реклама

На днях произошло любопытное событие, которое в мировых СМИ прошло практически незамеченным по причине того, что есть куда более интересные и важные информационные поводы. Речь идёт о повреждении газопровода Balticconnector вкупе с кабелем связи между Финляндией и Эстонией. Что произошло, не вполне ясно, однако очевидно, что конкретно в данном случае вряд ли подобные действия можно «спихнуть» на действия акул, регулярно перекусывающих кабели связи в южных водах планеты.

реклама

Очевидно, имела место либо диверсия, и тогда надо разбираться, кому она могла быть выгодна, либо халатность при проектировании и строительстве газопровода и кабеля связи. Понятно, что в случайность повреждения сразу двух инфраструктурных объектов не поверит даже генсек НАТО Йенс Столтенберг, поэтому сегодня он выступил с резким заявлением, в котором пообещал, что альянс «решительным образом» ответит в случае, если будет доказан факт «преднамеренной атаки» на ключевую инфраструктуру стран-членов НАТО.

Каким образом, кому, как вознамерился «отвечать» господин Столтенберг, вопрос, достойный обсуждения. Страны Европы и раньше как члены НАТО в отрыве от Соединённых Штатов в плане военной силы из себя ничего не представляли, а теперь, после проведения их демилитаризации об Украину, подобные угрозы и вовсе оторваны от реальности пуще обычного.

рекомендации
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Наконец, странам НАТО следует наконец-то разобраться, что случилось с газопроводами «Северный поток 1» и «Северный поток 2», уничтожение которых привело к тому, что немецкая промышленность уже больше не будет конкурентоспособной до тех пор, пока Берлин каким-то чудом не восстановит отношения с РФ. А сделать это будет если не невозможно, то крайне непросто, учитывая всё, что позволили себе наговорить и сделать нынешние немецкие функционеры в отношении конфликта на Украине.

#нато #психиатрия
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Представитель Белого дома Джон Кирби чуть не заплакал, рассказывая про зверства ХАМАС в Израиле
Директор ФСБ сообщил о работе 13 европейских ЧВК на стороне ВСУ
Скандальный американский сенатор Линдси Грэм призвал сровнять с землёй сектор Газа
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

САУ "Флокс" уже на вооружении армии России
17
Разбираем тайные и явные причины арабо-израильского конфликта
82
Тестирую GeForce GT 1030 GDDR 5 в Assassin’s Creed Mirage
10
"Кандиша: Демон мести" - добротный, но не оригинальный фильм ужасов из Франции
1
Таблетка для "идеального солдата" США
8
Forbes: российские "Ланцеты" стали серьёзной проблемой для Украины
1
Российский “Летающий Чернобыль” разработан для преодоления американской обороны
4
GPU-L — справочник по видеокартам у вас в телефоне
2
США представили мини-танк Ripsaw в конфигурации для ПВО - подробности необычного решения
3
Обзор электронной книги Onyx Boox Magellan 5
7

Сейчас обсуждают

Бот_Пригожина_03081
17:29
""Практически каждый украинец после войны будет нуждаться в психологической помощи. Такое заявление сделал Министр здравоохранения Ляшко: «По данным последних опросов, почти 90% украинцев сейчас имею...
США намерены до конца 2023 года развернуть гиперзвуковое оружие для противодействия России и КНР
Deneb inside
17:28
Жаль, что страдают обычные мирные люди, все-таки израиль херачит без разбора по всем подряд
Ведётся подготовка к визиту президента Палестины в Москву
32Влад32
17:27
Я бы сказал - раньше надо было думать. Но скажу так: еще не поздно.
В сети появилась антиреклама украинской мобилизации
Юрий Филатов
17:24
Там была одна ракета с осколочной БЧ. Они уже не первый раз светятся. Страшная штука. Осколками два футбольных поля покрывает
"Торнадо-С" сорвало джекпот, уничтожив в 167 километрах от линии ЛБС украинский комплекс С-300
Алексей Каверин
17:12
Есть нюанс. За 50 лет много чего изменилось.
Израиль может начать войну на пять фронтов
Dakar Техно - Грааль
17:11
вот на что я перейду с oneplus 8pro
Характеристики камеры OnePlus 12 показывают, что компания значительно улучшила оптику
Тилька Шмидт
17:08
Выдержит, проблема в том, что кто(конгресс) дает резолюцию на выделение денег, категорически поставили ультиматум деду и его дружкам в администрации, ни какой помощи Украине)))))
Украина или Израиль: США не могут определиться куда в первую очередь отправить оружие
Тилька Шмидт
17:05
Украинцам ни хера не светит, в США очень сильная еврейская диаспора, у них до хрена власти, связей в высших эшелонах власти, они продавят свое, в отличие от украинцев.
Украина или Израиль: США не могут определиться куда в первую очередь отправить оружие
Михаил Авраменко
17:04
Очередная глава истории падения "успешных" крипточмайнеров 😗
Крупнейший производитель оборудования для майнинга не может выплачивать зарплаты сотрудникам
Vergo
17:03
На заре этого государства его уже активно ненавидели соседи, и хотели сожрать. Двинули превосходящие силы. Но у него были весьма обстреляные кадры, они смогли соседям дать убедительный ответ. Сейчас с...
Израиль может начать войну на пять фронтов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем