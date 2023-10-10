Столько уже прилётов было, а там всё ещё держат самолёты.

Истощение доставшихся Украине в наследство от СССР/России систем ПВО, равно как и методичное уничтожение поставляемых с Запада образцов, позволяет российским средствам объективного контроля со всё большей активностью фиксировать кадры уничтожения военной техники ВСУ. Сегодня, например, в Сети появились кадры, на которых в великолепном качестве можно наблюдать прямое попадание дрона-камикадзе «Ланцет» по располагающемуся на стоянке на аэродроме Долгинцево недалеко от Кривого Рога штурмовику Су-25.

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Когда конкретно были сделаны эти кадры, не уточняется: в сводках Минобороны России уничтожение Су-25 ВС ВСУ в последний раз фигурировало в минувшую субботу, но тогда речь шла именно о сбивании штурмовика над Запорожской областью во время выполнения его боевой задачи.

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В любом случае, данные кадры свидетельствуют сразу о трёх важных моментах: российские дроны-наблюдатели-наводчики могут висеть над целями беспрепятственно, дроны-камикадзе «Ланцет» способны наносить сверхточные удары на расстоянии свыше 80 километров, ну и, наконец, качество съёмки у беспилотников повышается. Теперь точно видно, какой самолёт был уничтожен, и что это точно не макет и не муляж.