Как справедливо спросил Эрдоган: авианосец там чем заниматься-то собрался?

Вскоре после начала обострения ситуации в зоне палестино-израильского конфликта США, под эгидой которого в значительной, если не в ключевой степени существует Израиль, направил к восточному побережью Средиземного моря свой суперсовременный авианосец «Джеральд Р. Форд» вместе с соответствующей авианосной группой, дабы сдержать тех, кто могут посчитать этот момент удобным для того чтобы ввязаться в конфликт на стороне ХАМАС и Палестины в целом.

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Теперь же издание The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в Пентагоне, сообщает, что США рассматривают возможность отправки второй авианосной ударной группы во главе с авианосцем «Дуайт Эйзенхауэр» типа «Нимиц». Согласно сведениям издания, прибытие конкретно этой группы было согласовано ещё несколько месяцев назад, и добраться до места назначения она должна приблизительно через две недели.

Что до авианосца «Джеральд Р. Форд», то он вместе с группой сопровождающих кораблей должен добраться до акватории Израиля уже сегодня.

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На фоне происходящего президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил обеспокоенность тем, что именно собираются американские авианосцы делать у побережья Израиля. Эрдоган допускает, что США могут принять участие в авиаударах по сектору Газа.