А ещё три зенитки Gepard и другой будущий металлолом.

К сожалению, так сложилось, что у Германии напрочь отсутствует государственный суверенитет, поэтому как только заокеанский сюзерен дал отмашку, в Берлине забыли про то, кому страна обязана не просто своим сохранением, но и объединением в 1990 году, а также с кем на протяжении десятилетий формировали взаимовыгодные отношения. Как итог, отношения с Германией у России порваны, и Берлин активнейшим образом выступает фактически против Москвы, нашпиговывая Украину вооружениями своего производства.

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Понятно, что у Германии никто не спрашивает, как ей себя вести, но факт остаётся фактом: сегодня Минобороны ФРГ объявило о том, что отправляет Киеву ещё одну партию военной техники. Поставка достаточно крупная: в её состав войдут 10 танков Leopard 1A5, три ЗСУ Gepard, 15 бронеавтомобилей и 20 бронемашин скорой помощи. Вместе с тем официальный Берлин продолжает обеспечивать Киев боеприпасами.

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Напомним, что нынешние немецкие функционеры безумно гордятся своим статусом второй в мире страны по объёму переданной Украине военной «помощи». И здесь что-то комментировать уже бессмысленно: немецкое руководство всё делает само, своими же руками и устами растоптав десятилетия тяжелейшего труда своих ещё сохранявших трезвый разум и способность анализировать последствия своих решений предшественников в деле по нормализации отношений с Россией.