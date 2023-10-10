Пашиняну, чтобы выполнить программу максимум, надо вывести Армению и из СНГ, и из ОДКБ, и из ЕАЭС.

Так уж сложилось, что постсоветское пространство очень быстро попало под контроль западных структур, из-за чего было моментально лишено только что обретённого «суверенитета» и стало действовать вразрез с интересами своих стран и населяющих их народов. Ярчайшим примером является современная Армения, руководство которой без боя сдало Нагорный Карабах, а теперь активно рвёт все связи с Россией и другими постсоветскими республиками. В частности, о том, что «по ряду обстоятельств» не будет присутствовать на саммите Содружества Независимых Государств (СНГ) в Киргизии, сообщил сегодня премьер Армении Никол Пашинян.

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Об этом он уведомил президента Киргизии Садыра Жапарова. О каких-таких «обстоятельствах» идёт речь, не уточняется, но можно предположить, что Пашиняну просто неудобно будет находиться в одном зале с президентом России — страны, которую премьер Армении обвинил во всех бедах, которые на неё сам же своими руками и навлёк, дабы сбросить с себя ответственность и перенаправить праведный народный гнев в ложное русло.

Наконец, важно помнить, что Азербайджан тоже пока остаётся членом СНГ, поэтому возможная встреча президента Алиева с премьером Пашиняном вряд ли пока представляется реализуемой.

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Саммит глав стран СНГ состоится в Бишкеке в эту пятницу, 13 октября.