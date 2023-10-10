А, ну раз Зеленский сказал... тогда мы все можем быть спокойны (нет).

Как известно, в прошлом году и в начале года текущего ВСУ активнейшим образом производили обстрелы Запорожской АЭС и даже пытались высадиться на берегу тогда ещё существовавшего Каховского водохранилища с целью захвата станции, что вчера подтвердил начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов. Как-то характеризовать данные действия, кроме как террористическими, язык не поворачивается, но в результате посредничества Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) удалось добиться того, чтобы эти обстрелы прекратились без фатальных последствий для окружающей среды и руководства Украины.

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И вот, сегодня глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что получил личное заверение от президента Украины Владимира Зеленского в том, что ВСУ не будут обстреливать территорию Запорожской АЭС.

Здесь, конечно, надо осознавать, что слова Зеленского ценности не имеют. И чтобы это понимать, достаточно вспомнить предвыборные заявления действующего президента Украины, избиравшегося на лозунгах о мире и спокойствии в стране и готового даже «хоть с чёртом лысым» договариваться, лишь бы больше никто на Украине не погиб. К чему его президентство привело страну, сейчас очевидно уже всем: мягко говоря, к прямо противоположному результату, которому Зеленский всячески потворствует.

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Так что, как говорится, ВС РФ на МАГАТЭ и его договорённости с украинским руководством рассчитывать можно, но расслабляться ни в коем случае нельзя. Последствия этого расслабления могут быть абсолютно неприемлемыми.