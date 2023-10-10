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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Сети появляются кадры стираемого авиацией Израиля с лица земли сектора Газа
Понятно, что не во всех жилых домах обитают члены ХАМАС. Но отвечать Израилю перед кем? А, главное, за что?

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После того как признанное во многих странах террористическим (и, как мы могли видеть по ужасающим кадрам, которые его члены начали выкладывать в Сеть в минувшую субботу, данный статус у движения отнюдь не безоснователен) движение ХАМАС позволило себе вопиющую по своему масштабу и жестокости выходку, стало понятно, что у Израиля, нравится он кому-то или нет, но просто нет выбора, кроме как наносить опустошающий удар возмездия. О том, что с ХАМАС будет покончено, заявили и высшие израильские политические деятели, да и в целом такое решение для Израиля является неизбежным.

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С вечера 7 октября начались массированные авиаудары по сектору Газа, которые продолжаются и сейчас. Значительная часть этого маленького анклава палестинской территории сейчас уже лежит в руинах, и соответствующие кадры активно публикуются в Сети.

На снимках видно уничтожаемый израильской армией жилой фонд сектора Газа. Количество жертв, учитывая, что в секторе проживают свыше двух миллионов человек, подсчитать невозможно, но прекрасно видно, что израильская армия, по сути, осуществляет ковровые бомбардировки города, прекрасно понимая, что отвечать перед мировым сообществом, коим в Израиле считают только коллективный Запад, не придётся, поскольку сам Израиль с этим коллективным Западом аффилирован и является верным вассалом США на Ближнем Востоке.

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Необходимо понимать, что военные возможности ХАМАС и Израиля абсолютно несопоставимы, и подобный исход был предсказуем с первых же часов эскалации, из-за чего многие сейчас не понимают, зачем эта группировка спровоцировала Израиль на, фактически, своё уничтожение. У ХАМАС отсутствуют вменяемые средства противовоздушной обороны, поэтому израильская авиация беспрепятственно сбрасывает бомбы на сектор Газа. Безусловно, ужас, но необходимо понимать, что условно «хороших» в этом конфликте нет: одни незаконно оккупируют территории, прибегая к ковровым неизбирательным бомбардировкам, другие прибегают к террористическим методам ведения боевых действий, за что сейчас получают от «оккупанта».

#боевые действия #израиль #палестина #хамас #сектор газа
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