Понятно, что не во всех жилых домах обитают члены ХАМАС. Но отвечать Израилю перед кем? А, главное, за что?

После того как признанное во многих странах террористическим (и, как мы могли видеть по ужасающим кадрам, которые его члены начали выкладывать в Сеть в минувшую субботу, данный статус у движения отнюдь не безоснователен) движение ХАМАС позволило себе вопиющую по своему масштабу и жестокости выходку, стало понятно, что у Израиля, нравится он кому-то или нет, но просто нет выбора, кроме как наносить опустошающий удар возмездия. О том, что с ХАМАС будет покончено, заявили и высшие израильские политические деятели, да и в целом такое решение для Израиля является неизбежным.

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С вечера 7 октября начались массированные авиаудары по сектору Газа, которые продолжаются и сейчас. Значительная часть этого маленького анклава палестинской территории сейчас уже лежит в руинах, и соответствующие кадры активно публикуются в Сети.

На снимках видно уничтожаемый израильской армией жилой фонд сектора Газа. Количество жертв, учитывая, что в секторе проживают свыше двух миллионов человек, подсчитать невозможно, но прекрасно видно, что израильская армия, по сути, осуществляет ковровые бомбардировки города, прекрасно понимая, что отвечать перед мировым сообществом, коим в Израиле считают только коллективный Запад, не придётся, поскольку сам Израиль с этим коллективным Западом аффилирован и является верным вассалом США на Ближнем Востоке.

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Необходимо понимать, что военные возможности ХАМАС и Израиля абсолютно несопоставимы, и подобный исход был предсказуем с первых же часов эскалации, из-за чего многие сейчас не понимают, зачем эта группировка спровоцировала Израиль на, фактически, своё уничтожение. У ХАМАС отсутствуют вменяемые средства противовоздушной обороны, поэтому израильская авиация беспрепятственно сбрасывает бомбы на сектор Газа. Безусловно, ужас, но необходимо понимать, что условно «хороших» в этом конфликте нет: одни незаконно оккупируют территории, прибегая к ковровым неизбирательным бомбардировкам, другие прибегают к террористическим методам ведения боевых действий, за что сейчас получают от «оккупанта».