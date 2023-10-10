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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Белый дом: США пока не собираются отправлять войска в Израиль
Трагедия Вашингтону не нужна.

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Несмотря на то, что военный потенциал Израиля сильно выше, чем возможности вооружённого движения ХАМАС, в теории, на стороне последнего могут выступить ещё несколько арабских сил, и тогда чаша весов может очень быстро склониться уже не в пользу официального Израиля. Пока что, впрочем, такая перспектива не просматривается — арабским государствам и без того есть, чем заняться — однако американские журналисты переживают, что Белый дом может отправить войска для защиты своего «союзника» на Ближнем Востоке.

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Пока что, впрочем, таких планов у администрации США нет, о чём заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, США будут делать то, что необходимо для защиты американских интересов и национальной безопасности, и по этой причине Пентагон отправил в восточную часть Средиземного моря авианосную группу во главе с суперсовременным авианосцем «Джеральд Р. Форд» — дескать, чтобы сдержать тех, кто могут захотеть вмешаться в этот конфликт против Израиля.

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