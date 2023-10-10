Об этом сообщил посол Палестины в России.

Ближний Восток опять горит, и, скорее всего, на этот раз всё может закончиться для Палестины совсем печально. На фоне всего происходящего в секторе Газа и на контролируемых Израилем территориях нет ничего удивительного в том, что президент Палестины Махмуд Аббас готовится к визиту в Россию. Сегодня о том, что идёт подготовка к данному визиту, сообщил посол Палестины в России Хафиз Нофаль.

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По словам посла, Палестина поддерживает ежедневные контакты с Москвой, в частности, касательно подготовки визита палестинского лидера в российскую столицу.

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О том, что Махмуд Аббас посетит Россию, стало известно ещё 22 сентября, так что формально этот визит не связан непосредственно с эскалацией конфликта между Израилем и аффилированного с Палестиной вооружённого движения ХАМАС, признанного во многих странах террористическим. Но, как нетрудно догадаться, в свете начавшихся 7 октября событий основной темой разговора между президентами Палестины и России будет именно очередной виток конфликта с Израилем.