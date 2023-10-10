Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Ведётся подготовка к визиту президента Палестины в Москву
Об этом сообщил посол Палестины в России.

реклама

Ближний Восток опять горит, и, скорее всего, на этот раз всё может закончиться для Палестины совсем печально. На фоне всего происходящего в секторе Газа и на контролируемых Израилем территориях нет ничего удивительного в том, что президент Палестины Махмуд Аббас готовится к визиту в Россию. Сегодня о том, что идёт подготовка к данному визиту, сообщил посол Палестины в России Хафиз Нофаль.

реклама

По словам посла, Палестина поддерживает ежедневные контакты с Москвой, в частности, касательно подготовки визита палестинского лидера в российскую столицу.

рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

О том, что Махмуд Аббас посетит Россию, стало известно ещё 22 сентября, так что формально этот визит не связан непосредственно с эскалацией конфликта между Израилем и аффилированного с Палестиной вооружённого движения ХАМАС, признанного во многих странах террористическим. Но, как нетрудно догадаться, в свете начавшихся 7 октября событий основной темой разговора между президентами Палестины и России будет именно очередной виток конфликта с Израилем.

#россия #политика #палестина
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

МИД России рекомендовал гражданам РФ воздержаться от посещения Израиля и палестинских территорий
В ХАМАС сообщили, что к ним в плен попали в том числе люди со вторым российским гражданством
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Всё, что известно о российской системе ПВО-ПРО С-500 на данный момент
9
США намерены снять с вооружения танки M1 Abrams, предназначенные для Украины и Тайваня
8
Что будет с видеокартой, если ее не обслуживать 7 лет на примере Geforce GTX 980
29
Как получить бан аккаунта Genshin Impact, если вместо операционной системы - Linux
65
ТОП-5 игровых видеокарт для процессора Intel Core i7-13700K/KF
6
О будущем рынка настольных игр в России
4
Пивная кружка – один из символов эпохи СССР
30
Итоги гоночного уик-энда 7-8 октября
2
Российский "ядерный поезд-призрак" "Баргузин" создадут за 3-5 лет
10
Тест и обзор кулера Thermaltake Toughair 710
43

Сейчас обсуждают

мама Стифлера
00:05
Согласна, например там неверно указанна родина евреев. Ты согласен?
ХАМАС угрожает Израилю казнью заложников в ответ на удары ЦАХАЛ по сектору Газа
ultrafx
00:04
Если дома убираться и периодически проводить профилактическую чистку системника от пыли, то никаких шмотков пыли под радиатором не будет. Проверено. Особенно если корпус имеет пылевые фильтры, достато...
Что будет с видеокартой, если ее не обслуживать 7 лет на примере Geforce GTX 980
Эдуард Кузнецов
00:03
24+0, поправлю. Ну хотябы 16+0, я бы взял, без шуток. Обычные ядра у интел вполне норм, слезли бы только с древнего техпроцесса, чтобы жор уменьшить. 8+0 вообще бы суперхитом стал, даже синюки со мной...
Intel выставит 40-ядерные процессоры 16-го поколения против 24-ядерных AMD Ryzen 8000 — инсайд
Олесь Кука
00:03
Чумба, прикинь, как у тебя сейчас пердак на около земную орбиту выйдет )))
Проверяю, можно ли установить OBS Studio в Linux из официальных DEB пакетов
мама Стифлера
00:02
Нападение ХАМАС на Израиль до боли напоминает войну Судного дня 1973 года
мама Стифлера
23:54
пративный, а что случилось? поражаюсь твоему умению переобуваться в воздухе Сокращение земель палестинцев за годы существования Израиля. Белым - евреи. Зелёным - арабы.
Нападение ХАМАС на Израиль до боли напоминает войну Судного дня 1973 года
мама Стифлера
23:53
ха ха хх а а Украина уже никого не интересует... даже "украинцев" ))))
Нападение ХАМАС на Израиль до боли напоминает войну Судного дня 1973 года
Midnight Sun
23:53
Не все, что написано в библии, является историческим фактом.
ХАМАС угрожает Израилю казнью заложников в ответ на удары ЦАХАЛ по сектору Газа
Эдуард Кузнецов
23:49
У амд в принципе нет малых ядер, есть с урезанным кешем на той же архитектуре и с двумя потоками. Хватит тащить амд в психпалату к интел, пусть там в одиночестве сидит. А вы ей передачки носите, смурф...
Intel выставит 40-ядерные процессоры 16-го поколения против 24-ядерных AMD Ryzen 8000 — инсайд
Сергей Миляев
23:46
Как его из России выпустили? Эта сволочь должна в тюрьме сидеть! Опять предательство ? Однозначно ! Вор вора всегда покрывает !
SHOT: экс-глава «Роснано» Чубайс бросил трубку после вопроса о вылете из Израиля
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем