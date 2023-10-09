Похоже, ХАМАС сильно хочет, чтобы их признала террористами ещё и Россия.

Формально Россия не признала движение ХАМАС террористическим, однако действия его представителей последних нескольких дней должны уже чётко дать понять, что они в своей сути именно террористические. Кадры с угоном мирных жителей, в том числе женщин и детей, в качестве заложников на территорию сектора Газа облетели весь мир. Сегодня представитель ХАМАС, как и подобает организации подобного рода, начал шантажировать обрушивший на сектор Газа свою мощь Израиль тем, что будет убивать заложников за каждое без предупреждения разрушенное здание в секторе.

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Израиль уже прокомментировал этот шантаж, по сути, тем, что это та жертва, на которую руководство страны готово пойти, и вот, теперь ХАМАС решил усилить шантаж, передав через агентство Reuters информацию о том, что в заложниках у данного вооружённого формирования находятся десятки людей с двойным гражданством, в том числе с российским и китайским.

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Изменит ли это как-то действия Израиля по заявленному его руководством уничтожению ХАМАС как явления? Скорее всего, нет. А вот как должен вести себя МИД России в случае, если информация о российских заложниках у ХАМАС подтвердится, тут уже вопрос куда более серьёзный. Здесь необходимо понимать, что Россия позиционирует себя как крупного игрока в арабском мире, поэтому признание ХАМАС, действия которой поддержали многие арабские страны, террористической организацией с её стороны вряд ли возможно. Хотя все, кто следят за развитием событий, прекрасно понимают, что не важно, кого как называть и кем признавать, если он сам за себя всё делает.