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Редакция
События в мире Михаил Андреев
ХАМАС угрожает Израилю казнью заложников в ответ на удары ЦАХАЛ по сектору Газа
Терроризм как он есть. Ни больше, ни меньше.

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Когда весь мир облетели кадры угона вооружёнными формированиями ХАМАС израильских заложников, среди которых были как военнопленные, так и просто-напросто похищенные гражданские, в том числе женщины и дети, стало понятно, что данная радикальная группировка будет использовать сей «кейс», чтобы затем шантажировать израильские власти в случае эскалации конфликта и обрушения на сектор Газа возмездия.

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Так оно, собственно, и случилось: на фоне продолжающихся уже больше суток ударов авиации Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по сектору Газа представитель военного крыла ХАМАС — «Бригады Аль-Кассам» — Абу Убайда заявил, что в ответ на «каждое нападение на мирных людей и их дома без предварительного предупреждения» движение будет убивать гражданских израильских заложников, при этом транслируя процесс в аудио- и видеоформатах.

Здесь что-то добавлять уже бессмысленно, но иначе как истерикой загнанного в угол зверя подобные заявления назвать никак невозможно. На что рассчитывал ХАМАС, когда осуществлял свою, по сути, абсолютно террористическую вылазку на контролируемую Израилем территорию, не вполне понятно. Пока что арабские страны не изъявляют большого желания «впрягаться» в этот конфликт против Израиля.

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Если верить израильской прессе, которая ссылается на высокопоставленные источники в израильской власти, руководство ЦАХАЛ решило пренебречь заложниками и списать их на так называемый сопутствующий ущерб, продолжая наносить удары по сектору Газа и не обращая внимания на шантаж со стороны ХАМАС.

#политика #боевые действия #израиль #палестина #хамас
1
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