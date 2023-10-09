Об этом сообщило посольство России в Израиле.

Учитывая то, как много россиян, решивших в феврале 2022 года передислоцироваться «подальше от войны» в Израиль, истерично оформляя израильское гражданство, чтобы сохранить возможность ездить по странам коллективного Запада, да и просто тех, кто навещают проживающих в Земле Обетованной родственников, логично было предположить, что под обострившиеся в минувшую субботу, 7 октября, действия вооружённых формирований ХАМАС, кто-нибудь из них да попадёт.

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Так, к сожалению, и случилось: как сообщило сегодня посольство России в Израиле со ссылкой на информацию от израильской стороны, в результате атаки ХАМАС один гражданин России числится погибшим и ещё четверо — пропавшими без вести.

Как добавила пресс-служба посольства РФ в Израиле, дипмиссия прилагает максимум усилий для поиска пропавших граждан и находятся на связи с их родственниками.

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Напоминаем, что 7 октября утром ХАМАС осуществил беспрецедентную по своему масштабу ракетную атаку по Израилю, а также вылазку, по сути, являющуюся рейдом с террористическими методами ведения боевых действий. В результате эскалации конфликта погибли уже свыше полутора тысяч человек, свыше сотни были похищены боевиками ХАМАС, и несколько тысяч были ранены или так или иначе пострадали от боевых действий. Израиль в своих действиях бескомпромиссен и в эти самые минуты и часы фактически стирает сектор Газа как главную оперативную базу ХАМАС с лица земли. Здесь, как говорится, ХАМАС свой исторический выбор сделал, непонятно, на что рассчитывая.