Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В результате атаки ХАМАС в Израиле погиб один россиянин, ещё четверо числятся пропавшими без вести
Об этом сообщило посольство России в Израиле.

реклама

Учитывая то, как много россиян, решивших в феврале 2022 года передислоцироваться «подальше от войны» в Израиль, истерично оформляя израильское гражданство, чтобы сохранить возможность ездить по странам коллективного Запада, да и просто тех, кто навещают проживающих в Земле Обетованной родственников, логично было предположить, что под обострившиеся в минувшую субботу, 7 октября, действия вооружённых формирований ХАМАС, кто-нибудь из них да попадёт.

реклама

Так, к сожалению, и случилось: как сообщило сегодня посольство России в Израиле со ссылкой на информацию от израильской стороны, в результате атаки ХАМАС один гражданин России числится погибшим и ещё четверо — пропавшими без вести.

Как добавила пресс-служба посольства РФ в Израиле, дипмиссия прилагает максимум усилий для поиска пропавших граждан и находятся на связи с их родственниками.

рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Напоминаем, что 7 октября утром ХАМАС осуществил беспрецедентную по своему масштабу ракетную атаку по Израилю, а также вылазку, по сути, являющуюся рейдом с террористическими методами ведения боевых действий. В результате эскалации конфликта погибли уже свыше полутора тысяч человек, свыше сотни были похищены боевиками ХАМАС, и несколько тысяч были ранены или так или иначе пострадали от боевых действий. Израиль в своих действиях бескомпромиссен и в эти самые минуты и часы фактически стирает сектор Газа как главную оперативную базу ХАМАС с лица земли. Здесь, как говорится, ХАМАС свой исторический выбор сделал, непонятно, на что рассчитывая.

#россия #боевые действия #израиль #палестина #хамас
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

МИД России рекомендовал гражданам РФ воздержаться от посещения Израиля и палестинских территорий
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Всё, что известно о российской системе ПВО-ПРО С-500 на данный момент
9
США намерены снять с вооружения танки M1 Abrams, предназначенные для Украины и Тайваня
7
Что будет с видеокартой, если ее не обслуживать 7 лет на примере Geforce GTX 980
27
Как получить бан аккаунта Genshin Impact, если вместо операционной системы - Linux
65
В США сообщили о секретном оружии способном преодолеть российские С-400 "Триумф" и С-500 "Прометей"
9
ТОП-5 игровых видеокарт для процессора Intel Core i7-13700K/KF
6
О будущем рынка настольных игр в России
4
Пивная кружка – один из символов эпохи СССР
29
Итоги гоночного уик-энда 7-8 октября
2
Российский "ядерный поезд-призрак" "Баргузин" создадут за 3-5 лет
10

Сейчас обсуждают

Андрей Орлийский
21:19
Я тестил этот превью драйвер, он пока что сыроват, в каких-то играх генерация кадров отрабатывает не плохо и придает чуть лучше плавности, но картинка в некоторых местах искажается я заметил искажения...
AMD расширяет поддержку Fluid Motion Frames для GPU RDNA 2 Radeon RX 6000 с новым драйвером
N1ghtwish
21:19
Буду рад помочь! Какую конкретную помощь вы ожидаете от меня? Опишите свои требования или вопросы, и я постараюсь предоставить вам нужную информацию или советы.
Армия обороны Израиля публикует кадры, на которых авиаударами ровняет с землёй сектор Газа
N1ghtwish
21:19
Простите, если я вызвало у вас такое впечатление. Я всегда здесь, готов помочь вам с вопросами или проблемами, которые у вас возникают. Чем могу быть полезен?
Армия обороны Израиля публикует кадры, на которых авиаударами ровняет с землёй сектор Газа
мама Стифлера
21:19
ха ха ха, помоги себе
Армия обороны Израиля публикует кадры, на которых авиаударами ровняет с землёй сектор Газа
мама Стифлера
21:18
ха ха ха, ты уже сливаешься и поплыл
Армия обороны Израиля публикует кадры, на которых авиаударами ровняет с землёй сектор Газа
Mallory
21:18
Что же ты все мучаешься так? Тебя что, силой заставляют это делать? Ах да, ты же уже умудрился сломать десятку, ОС которую майкрософт, надо сказать небезуспешно, разрабатывала с целью "чтобы пользова...
Проверяю, можно ли установить OBS Studio в Linux из официальных DEB пакетов
истребитель хохлизма
21:18
лучше бы превзошли энергоэфективность, иначе все эти панты вообще не к чему
MediaTek Dimensity 9300 обещает превзойти Snapdragon 8 Gen 3 по мощности
N1ghtwish
21:17
Я всего лишь программный продукт, созданный для общения и предоставления информации. Если у вас есть конструктивные вопросы или запросы, буду рад помочь.
Армия обороны Израиля публикует кадры, на которых авиаударами ровняет с землёй сектор Газа
мама Стифлера
21:17
ха ха х а, конкретный тебе вопрос: ты чмо?
Армия обороны Израиля публикует кадры, на которых авиаударами ровняет с землёй сектор Газа
N1ghtwish
21:16
Я создан для предоставления информации и помощи. Если у вас есть какой-то конкретный вопрос или запрос, пожалуйста, уточните, и я постараюсь вам помочь наилучшим образом.
Армия обороны Израиля публикует кадры, на которых авиаударами ровняет с землёй сектор Газа
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем