В базовой комплектации, надо понимать.

На прошлой неделе представители автосалонов поделились с прессой информацией касательно стоимости «нового» лифтбэка «Москвич 6». Тогда цены назывались самые разнообразные: от 2,4 млн, от 2,7 млн и даже от 3,1 млн в зависимости от наглости будущего дилера. В реальности, впрочем, всё оказалось пусть и незначительно, но всё же скромнее, чем даже самая скромная указываемая дилерами сумма. Сегодня на официальном сайте «Москвича» появилось уведомление о том, что данный «яркий динамичный седан» будет предлагаться по цене от 2 336 000 рублей.

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Важно отметить, что данная сумма указана производителем с учётом кредита и выгоды по трейд-ин (сдачи старого автомобиля в счёт частичной стоимости нового). Рекомендованная розничная цена на «Москвич 6» с учётом НДС установлена заводом в сумму 2 626 000 рублей.

Всего «Москвич 6» будет поставляться в двух комплектациях — «Комфорт» и «Бизнес». В обоих случаях покупатель получит полуторалитровый турбированный двигатель с бесступенчатой (вариатор) коробкой передач, имитирующей автоматическую «шестиступку».

Версия «Бизнес» обойдётся покупателю на 200 тысяч рублей дороже и отличается от «Кофморта» минимально: наличием люка с электроприводом и со шторкой, электрической регулировкой водительского сиденья, климат-контролем, центральным задним подлокотником, системой кругового обзора и цифровой панелью приборов с 7-дюймовым экраном. Учитывая минимальную разницу в «наворотах» в комплектациях, а также незначительную в масштабе стоимости самой машины разницу в суммах, логично предположить, что желающие найдутся и на «Комфорт», и на «Бизнес».

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Напомним, что «Москвич 6» есть не что иное, как китайский лифтбэк JAC Sehol A5 Plus, которому поменяли шильдик и слегка изменили программное обеспечение. Поначалу, очевидно, данные машины будут накатывать в такси и сервисах каршеринга, где и будут «набивать» статистику. Ведь не секрет, что отношение к китайскому автопрому в России хоть и стремительно меняется ввиду отсутствия альтернатив по причине бегства европейских, японских и корейских производителей с российского рынка, но всё ещё далеко от идеального.