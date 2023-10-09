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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Лавров: Россия рассчитывает на усилия Запада по прекращению боевых действий в зоне палестино-израильского конфликта
Россия, вроде бы, должна была понять, что Запад недоговороспособен и преследует только свои интересы.

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Обострение палестино-израильского конфликта, где на стороне Палестины формально пока выступает только аффилированая с ней вооружённая группировка ХАМАС, а также немножко — ливанская вооружённая группировка «Хезболла», по сути, на руку России: внимание коллективного Запада уходит от конфликта на Украине, и теперь прорву денег и боеприпасов будут просить уже израильтяне.

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Тем не менее, дипломатический язык — это такая вещь, которая должна применяться даже в том случае, если реальные действия дипломатов полностью отличаются от их слов. Например, сегодня глава МИД России Сергей Лавров заявил, что РФ рассчитывает на усилия Запада в деле прекращения боевых действий в зоне палестино-израильского конфликта и установлении там устойчивого мира.

Пока что же позиция коллективного Запада на эту тему, отметил Лавров, «вызывает вопросы» в плане своей бескомпромиссности и полной поддержки действий Израиля.

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Как уже неоднократно отмечали эксперты-арабисты, проблема в данном регионе будет существовать до тех пор, пока Палестину полностью не признают независимым государством и не вернут ей часть оккупируемых Израилем земель. К сожалению, мы являемся свидетелями тотального крушения международного права, недееспособности ООН, а также всё нарастающего количества последователей «закона джунглей» — кто сильный, тот и прав. И ни к чему хорошему это не приведёт априори.

#россия #сша #политика #боевые действия #израиль #палестина
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