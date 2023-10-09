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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Армия обороны Израиля публикует кадры, на которых авиаударами ровняет с землёй сектор Газа
Потому что отвечать ни перед кем не придётся. Ну, так думают в Израиле.

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В субботу вечером премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал всех жителей сектора Газа бежать из региона, поскольку израильская армия после беспрецедентной по своей жестокости выходки со стороны ХАМАС будет проводить авиационную бомбардировку сектора с последующим вводом туда сухопутных сил. Относиться к Израилю можно по-разному, но одного у его властей не отнять: сказано — сделано. Уже больше суток идёт непрекращающаяся бомбардировка сектора Газа, которая возможна исключительно из-за отсутствия у ХАМАС средств противовоздушной обороны, и кадрами того, как от ударов целые здания «складываются» как карточные домики, поделилась сегодня Армия обороны Израиля (она же ЦАХАЛ).

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На кадрах видно, как авиационные средства поражения влетают в первые этажи зданий, после чего происходит разрушение фундамента и следующее за ним обрушение целых многоэтажек. Безусловно, строительные технологии в данной части света, мягко говоря, не сильно развиты, поскольку в силу тёплого климата в этом нет необходимости, поэтому даже наиболее крупным многоэтажкам для полного «складывания» требуется всего по 2—3 авиационных бомбы.

Во всех ли поражаемых постройках сидят вооружённые формирования ХАМАС, вопрос сейчас, мягко говоря, открытый. В своей риторике Израиль бескомпромиссен и даже выходит за рамки морали, поскольку явно чувствует необходимость отомстить за свой собственный позор утра минувшей субботы и возвратить израильтянам чувство безопасности, которое после последних событий явно и очень надолго утрачено.

Что до неизбирательных бомбардировок и фактически превращения Газы в руины, то здесь необходимо понимать, что Израиль аффилирован с коллективным Западом, а конкретно — с США. Поэтому отвечать за военные преступления ему ни перед кем не придётся. По крайней мере, так считают в Израиле. А развитие событий в мире может пойти по такому сценарию, и ситуация может может так, что ответить всё-таки придётся. И вот тогда будет уже не до аморальных заявлений и ковровых бомбардировок.

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#боевые действия #израиль #палестина #хамас #сектор газа
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