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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний будет проработан в Госдуме
Отчаянные времена требуют отчаянных мер.

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Несмотря на то, что большая часть мира подписала Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), две ключевых ядерных сверхдержавы — Россия и США — имеют разную степень внедрения его положений в свои внутренние правовые поля. Россия не только подписала данный Договор, но и ратифицировала его, то есть, включила его в своё внутреннее законодательство, а вот США его ратификацию не произвели. Поскольку времена сейчас, мягко говоря, неспокойные, и угасающий гегемон вполне может сорваться с цепи, в России начали активно говорить о необходимости отзыва ратификации ДВЗЯИ.

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Что ж, по всей видимости, уже совсем скоро сей вопрос будет решён: сегодня пресс-служба Госдумы сообщила о том, что совет нижней палаты российского парламента принял решение поручить комитету по международным делам подготовить совместно с Министерством иностранных дел и другими затрагиваемыми данным решениям ведомствами проект отзыва ратификации ДВЗЯИ. Сообщается, что соответствующее решение совет Госдумы принял по предложению председателя ГД Вячеслава Володина.

Вопрос должен быть проработан в течение десяти дней — до сбора совета Госдумы в следующую среду, 18 октября.

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Означает ли это, что в случае положительного решения по данному вопросу, а всё свидетельствует о том, что ратификация всё же будет отозвана, Россия начнёт производить ядерные испытания? Конечно, нет, но данным действием Москва посылает Вашингтону важный тревожный звоночек, предельно ясно намекающий на то, что если за океаном не угомонятся, то развитие событий пойдёт по крайне неблагоприятному сценарию. А учитывая, что сегодня на Западе в массе своей абсолютно некомпетентные политики и «элиты», то ситуация будет куда более непредсказуемой, чем в период Холодной войны.

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