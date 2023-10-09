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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Израильская армия начала наносить авиаудары по территории Ливана
«Хезболла» свой выбор сделала.

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Как известно, помимо вооружённых формирований ХАМАС в секторе Газа Израилю также начала противостоять аффилированная с Ливаном группировка «Хезболла». Поскольку Израилю отчитываться не перед кем, и санкции на него никто не наложит, то и методы ведения боевых действий Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) применяет соответствующие: в ответ на обстрелы со стороны группировки «Хезболла» ЦАХАЛ начал наносить авиационные удары с помощью вертолётов по территории Ливана. Об этом сегодня сообщила пресс-служба израильской армии.

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В детали ЦАХАЛ не вдаётся, но очевидно, что и ХАМАС, и «Хезболла» превысили чашу терпения израильских властей теми не поддающимися описанию выходками, которые были реализованы в минувшую субботу утром.

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Сейчас ситуация в регионе продолжает накаляться. И хотя всем предельно очевидно, что военный потенциал Израиля многократно, если не на несколько порядков, превосходит совокупный военный потенциал и ХАМАС, и «Хезболлы», ситуация всё ещё в подвешенном состоянии, поскольку на стороне Палестины и Ливана в конфликт могут вписаться другие арабские государства. Впрочем, здесь ключевое слово — «могут». Смысла в этом, кроме как насолить Израилю и США ценой колоссальных потерь для самих себя, примерно никакого.

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