Москва ведь не против. Но только на условиях Москвы.

Пожалуй, не секрет, что на фоне обострения десятилетиями тлеющего конфликта между Израилем и Палестиной — в данном случае речь идёт об аффилированной с Палестиной военной группировкой ХАМАС — мир, да и российские СМИ тоже, как-то внезапно забыли о том, что вообще-то ещё есть Украина, где происходят куда более трагические события, чем в секторе Газа и Израиле, и степень влияния которых на дальнейшее мироустройство тоже несоизмеримо выше.

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Всё это ничего хорошего для Киева не сулит, и это в самом Киеве начинают понимать всё больше людей, которые ещё дружат с головой, а не только потребляют оторванную от реальности пропаганду от действующей власти. В частности экс-советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в своём очередном видеоблоге заявил, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке может привести к перенаправлению внимания США с Украины на другой театр военных действий, а именно — заняться помощью Израилю.

В связи с этим поддержка Украины, считает Соскин, будет стремительно сходить на нет. А поскольку без западной поддержки Украина сама ничего из себя уже не представляет, Соскин справедливо призвал Киев «немедленно отменять военное положение» и переходить к переговорам между Киевом и Москвой.

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И хотя здесь господин Соскин абсолютно прав — лучше решать проблему за столом переговоров — но необходимо понимать, что вести их придётся на российских условиях. А требования РФ за последние полтора года, мягко говоря, сильно изменились. Как мы уже неоднократно отмечали, договариваться Киеву следовало задолго не то что до 24 февраля 2022 года, когда началась специальная военная операция (на этот момент переговариваться для Украины уже было поздно), но задолго даже до 21 февраля, когда РФ признала независимость ЛНР и ДНР. Наиболее же сильной переговорной позицией Украина обладала осенью 2022 года после вывода российских войск из Харьковской области и всей правобережной части Херсонской области, и именно тогда Киеву надо было думать головой, а не эмоциями. Сейчас уже слишком поздно, и уступки, на которые придётся пойти Украине, для действующей украинской власти абсолютно неприемлемы.