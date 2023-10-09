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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Доигрались?»: Медведев о всплывшем в секторе Газа оружии, предназначавшемся для Украины
Почему никто не удивлён?

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Как стало известно вскоре после эскалации со стороны ХАМАС конфликта с Израилем, в секторе Газа осело просто умопомрачительное количество оружия западного производства, включая стрелковое оружие и ручные противотанковые системы. Учитывая временные рамки и обстоятельства, ни у кого, кто ещё способен складывать 2+2, нет сомнений в том, что данные вооружения приобретались Палестиной на чёрном рынке, который был буквально наводнён Украиной различным оружием, предназначавшимся западными спонсорами для ВСУ.

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Естественно, мимо данных фактов не мог пройти зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. В своём традиционно эмоциональном и ироничном «посте» в социальных сетях он задал НАТО риторический вопрос — «Ну что, доигрались?» — а также провёл ликбез по работе с представителями украинской власти, которые неспроста называются (и не Россией, а ангажированными западными аналитическими фирмами) самыми коррумпированными в Европе.

По мнению Медведева, всплывание у ХАМАС стрелкового оружия это только начало, и «дальше будет только хуже». Зампред российского Совбеза считает, что дальше на чёрном рынке будут появляться ракеты, танки, а вскоре и самолёты.

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Впрочем, танки и самолёты — это уже, скорее, преувеличение со стороны Медведева. Всплыть-то они могут, но как ХАМАС собирается их применять, это вопрос, что называется, на засыпку. Захватив немало техники израильского и западного производства, аффилированные с Палестиной вооружённые формирования смогли применить разве что броневики Humvee. Оно и понятно: всё, что хоть немного сложнее, требует многих месяцев, если не лет обучения и практики. Которых у ХАМАС нет и быть не может.

#россия #украина #политика #боевые действия #израиль #палестина #хамас
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