Потому что надо. Ну, надо. И никуда от этого уже не деться.

Пока глаза мира прикованы к конфликту в Израиле и секторе Газа, на Украине ничего не закончилось, и впереди у ВС РФ ещё очень много тяжёлой работы. Безусловно, потери авиационной техники в рамках данного конфликта имеются, и отнюдь не статистические погрешности — отрицать это равноценно пребыванию в иллюзиях — поэтому заводам необходимо восполнять утраченные «борты», а затем переходить к общему их наращиванию. Собственно, этим и занимается, в частности, Новосибирский авиационный завод им. В.П. Чкалова, входящий в состав Объединённой авиастроительной корпорации, которая, в свою очередь, входит в госкорпорацию «Ростех».

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Сегодня «Ростех» сообщил о том, что данное предприятие передало Минобороны России в ведение Воздушно-космических Сил новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34. Все переданные самолёты полностью прошли весь комплекс испытаний и готовы к выполнению задач.

Как отметил первый замгендиректора «Ростеха» Владимир Артяков, Су-34 отлично себя зарекомендовал, и все обязательства оборонно-промышленного комплекса по своевременному производству данных машин и их поставке в войска выполняются в полном объёме.

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Необходимо понимать, что российская оборонная промышленность вышла на режим, поэтому процесс строительства новой авиационной техники будет продолжен и в прошлом, и в последующем годах. Пока в Минобороны не сочтут, что необходимое количество самолётов выпущено. А это, сами понимаете, вопрос даже не долгосрочной перспективы. Учитывая тот факт, что сегодня в мире прав только тот, кто силён, наращивать мускулы захотят многие страны, которые прекрасно видели результативность российской военной техники в рамках специальной военной операции.