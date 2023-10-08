Но, похоже, точка невозврата уже пройдена.

Пока мир замер в ожидании того, во что выльется текущее обострившееся противостояние Израиля с ХАМАС, а теперь ещё и «Хезболлой» — на минуточку, иррегулярных вооружённых формирований — президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал комментарий на тему того, что необходимо сделать, чтобы очаг напряжённости на Ближнем Востоке был потушен.

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По мнению Эрдогана, чтобы это произошло, необходимо признать Палестину в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. По мнению турецкого лидера, это «настоятельная необходимость», и откладывать её нельзя.

А до тех пор Турция, добавил Эрдоган, готова способствовать на дипломатическом поприще, чтобы как можно быстрее прекратить конфликт.

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Но, к сожалению, точка невозврата, похоже, пройдена: радикальное военное формирование ХАМАС свой выбор сделало, спровоцировав Израиль на масштабные боевые действия, которые вряд ли закончатся так, как представляли это себе в секторе Газа.