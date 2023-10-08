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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Москву с рабочим визитом приедет генсек Лиги арабских государств
Учитывая ситуацию, интересный будет разговор.

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Как сообщила сегодня пресс-служба Лиги арабских государств (ЛАГ), генеральный секретарь данной организации Ахмед Абуль Гейт сегодня отправился в Москву с рабочим визитом по приглашению министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

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В подробности пресс-служба ЛАГ не вдаётся, но основной, базовой информацией всё же поделилась: как сообщается, переговоры с главой МИД РФ Лавровым будут «расширенными», представляющими взаимный интерес и затрагивающими как региональные, так и глобальные вопросы — в частности, эскалацию палестино-израильского конфликта.

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Что-то нам подсказывает, что именно последняя тема станет основной в ходе визита Абуль Гейта в Москву. Ведь не секрет, что сейчас аффилированные с Палестиной вооружённые формирования делают всё возможное, чтобы раздуть конфликт до регионального масштаба. И с этим беспределом, который неизбежно повлияет на всю глобальную политику и экономику, надо что-то делать.

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